Cibles de renonciation au football fantastique de la semaine 10 de la NFL | Actualités, classements et projections de Fantasy Football

• Keaton Mitchell passe du troisième porteur de ballon au coureur de 100 verges : Mitchell était le seul joueur de la semaine 9 avec plus de 100 verges au sol, bien qu’il n’ait pas eu une seule course dans la NFL avant cette semaine.

• Démario Douglas prend la relève en tant que meilleur receveur large des Patriots : Douglas a reçu une augmentation des snaps offensifs et a mené l’équipe au chapitre des verges sur réception avec Kendrick Bourne dans la réserve des blessés.

• Colline Taysom pourrait avoir une valeur à long terme : L’ailier rapproché des Saints a reçu des snaps à deux chiffres au poste de quart-arrière pour une deuxième semaine consécutive.

Temps de lecture estimé : 16 minutes

La semaine 9 de la saison 2023 de la NFL est presque terminée. Voici les joueurs que vous devriez cibler dans vos ligues de football Fantasy, y compris les cibles des ligues plus petites et des ligues plus profondes, ainsi que les joueurs à éviter.

Accéder à un groupe de postes :

Kyler Murray, Cardinaux de l’Arizona (inscrit dans 35,7% des ligues sur ESPN)

La fenêtre d’entraînement de 21 jours de Murray se fermera dans quelques jours. Il devrait être activé et prendre la relève en tant que titulaire cette semaine.

Josué Dobbs était le titulaire des Cardinals, mais l’équipe l’a échangé au Vikings du Minnesota au cours de la semaine.

Le personnel d’entraîneurs de l’équipe voudra voir si Murray est le quart-arrière à long terme de la franchise ou s’il doit recruter un signaleur, nous pouvons donc nous attendre à ce que Murray soit le titulaire pour le reste de la saison une fois en bonne santé.

Murray a en moyenne au moins 18,6 points PPR par match au cours de ses quatre saisons, mais sa production fantastique – y compris sa charge de travail précipitée – était en baisse en 2022.

C’est sa première saison avec le nouveau staff technique, ce qui ajoute de l’incertitude.

Il pourrait être le seul quart-arrière disponible hors renonciation pour le reste de la saison à avoir plusieurs classements parmi les cinq premiers comme résultats réalistes.

Josué Dobbs, Vikings du Minnesota (16,6%)

Dobbs a complété 20 de ses 30 passes pour 158 verges et deux touchés tout en courant sept fois pour 66 verges et un touché lors de la victoire des Vikings contre le Faucons d’Atlanta.

Dobbs n’a pas commencé le match pour le Minnesota mais est entré après Salle Jaren a quitté le match avec une commotion cérébrale.

Il avait marqué le 12e plus grand nombre de points fantastiques au cours des huit premières semaines de la saison, mais n’a pas reçu beaucoup de considération à long terme en tant que meilleur joueur. Cardinaux de l’Arizona ‘ quarterback à cause de Kyler Murray Le retour imminent de blessure.

Dobbs a gagné avec ses jambes tout en profitant des meilleures options de réception TJ Hockenson et Jordan Addison .

Nous serons peut-être encore dans quelques semaines Justin Jefferson de retour de la réserve des blessés, mais Dobbs aura une nouvelle cible favorite lorsque cela se produira.

Même si Dobbs n’est peut-être pas un aussi bon passeur que Kirk Cousins sa capacité de précipitation signifie qu’il pourrait apporter plus de valeur fantastique que Cousins.

Derek Carr, Saints de la Nouvelle-Orléans (34,6%)

Carr a complété 25 de ses 34 passes pour 211 verges et deux touchés contre le Ours de Chicago au cours de la semaine 9.

Carr a commencé la saison lentement, mais il a terminé parmi les 16 meilleurs quarts fantastiques au cours de chacune des cinq dernières semaines.

Il a lancé pour 1 358 verges par la passe au cours de cette période, le cinquième plus grand nombre parmi les quarts-arrière, et a lancé huit touchés, à égalité au huitième rang.

Les saints ont le troisième calendrier le plus simple pour les quarts pendant le reste de la saison fantastique et n’affronterez que deux autres équipes avec un bilan gagnant.

Chacun de leurs trois prochains adversaires se situe dans la moitié supérieure de la ligue en accordant des points fantastiques aux quarts-arrières, tout comme les deux adversaires affrontés par les Saints lors des demi-finales fantastiques et des tours finaux des séries éliminatoires.

Carr n’aura probablement pas beaucoup de semaines fantastiques parmi les cinq premiers, mais il devrait être un titulaire limite la plupart des semaines. .

Will Lévis, Titans du Tennessee (38,9%)

Lévis a effectué son deuxième départ consécutif lors du Thursday Night Football, complétant 22 passes pour 262 verges.

La semaine précédente, il avait lancé quatre touchés et obtenu une note offensive de 77,9 PFF – la deuxième meilleure note pour un quart-arrière des Titans dans un match cette saison.

La semaine dernière, sa note n’était pas aussi élevée, grâce à un taux de jeu digne de 6,8 %.

Son taux de lancer important a été élevé dans les deux matchs et est de 9,0 % cette saison, ce qui est le meilleur parmi tous les quarts-arrières. Généralement, des taux de lancer élevés sont parfaits pour la valeur fantastique d’un quart-arrière.

Il n’y a aucune garantie que Lévis restera le titulaire pour le reste de la saison, mais s’il le fait, il mérite d’être considéré dans le football Fantasy.

Taylor Heinicke, Faucons d’Atlanta (4,4%)

Heinicke a complété 21 de ses 38 passes pour 268 verges, un touché et une interception lors de la défaite des Falcons contre le Vikings du Minnesota.

C’était seulement la troisième fois cette saison qu’un quart-arrière des Falcons atteignait 250 verges par la passe. Il a fallu à Demond Ridder 28 passes complétées lors de chacune de ces sorties pour atteindre 250 verges.

Heinicke a accompli cela sans récepteur large supérieur Drake Londres .

Les Falcons ont le meilleur calendrier pour les quarterbacks Fantasy en séries éliminatoires . Cela inclut le fait de jouer au Ours de Chicago dans la ronde de championnat fantastique. Chicago a accordé le quatrième plus grand nombre de points fantastiques aux quarts cette saison.

Il serait difficile de faire confiance à Heinicke en tant que titulaire fantastique en dehors des ligues superflex, mais il est clairement la meilleure option parmi les quarts largement disponibles.

Keaton Mitchell, Corbeaux de Baltimore (1,0%)

La recrue non repêchée a joué des clichés significatifs pour la première fois et avait fière allure.