Cibler une ville du sud, l’Ukraine laisse entrevoir le prochain front de la guerre

KYIV, Ukraine – L’Ukraine intensifie ses efforts pour isoler et dégrader les forces russes dans et autour de la ville stratégiquement vitale de Melitopol, avant ce qui devrait être la prochaine phase majeure de la guerre, une offensive ukrainienne pour chasser les forces russes du sud Ukraine.

Kiev a utilisé des frappes de missiles de précision à longue portée, des missions de sabotage et des assassinats ciblés pour se concentrer sur la ville, qui se trouve à environ 40 miles derrière les lignes de front dans la région de Zaporizhzhia. Melitopol est connue comme la porte d’entrée de la Crimée en raison de son emplacement au carrefour de deux autoroutes majeures et d’une ligne ferroviaire cruciale reliant la Russie à cette péninsule et à d’autres territoires qu’elle occupe dans le sud de l’Ukraine.

Un pont à Melitopol sur la rivière Molochna a été saboté lundi soir – un acte que les responsables ukrainiens et russes ont attribué aux forces de Kiev – avec une vidéo montrant que deux piliers soutenant la travée avaient été détruits. La destruction du pont a compromis une route d’approvisionnement russe clé vers Melitopol depuis le sud.

Les responsables ukrainiens et russes ont reconnu les récentes frappes ukrainiennes et les tentatives de frapper les centres de commandement russes, les dépôts de munitions et les routes d’approvisionnement à Melitopol, dont la population d’avant-guerre était d’environ 150 000 personnes. Les conséquences de certaines des attaques récentes ont été capturées sur vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par des soldats russes.