Cibler une femme serait un nouveau territoire pour le crime organisé à Montréal

Le meurtre d’une femme en plein jour dans sa voiture cette semaine est soupçonné par la police d’être lié au crime organisé, a déclaré mercredi le chef de la police de Montréal aux journalistes, alors qu’il assistait à une rencontre organisée par le département pour les membres du public. .

« Je ne peux pas partager grand-chose avec vous mais nous savons que c’est lié au crime organisé », a déclaré Fady Dagher.

Dagher partageait une préoccupation importante : si, comme on le soupçonne, la mort par balle est liée au crime organisé, ce serait la première fois dans l’histoire de Montréal qu’une femme serait ciblée.

« C’est préoccupant. Je vais être honnête avec vous, mais en tant que chef, j’étais comme, oh, attendez une minute, avons-nous franchi une ligne? Allons-nous ailleurs maintenant? C’est notre préoccupation maintenant. Nous sommes enquêter pour savoir ce qui est arrivé à cette personne à ce moment-là », a déclaré Dagher.

Mardi, une femme de 39 ans a été atteinte de plusieurs coups de feu alors qu’elle conduisait sa voiture dans un stationnement mardi après-midi dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

La victime est Claudia Iacono, la propriétaire du Salon Deauville Coiffure Spa, où s’est produite la fusillade mortelle, ont indiqué des sources à Noovo Info.



‘RÈGLE NON ÉCRITE’

Un journaliste montréalais qui couvre les enquêtes policières et le crime organisé depuis de nombreuses années a également déclaré, en parlant de la mafia, que cibler une femme serait un nouveau territoire pour eux.

Daniel Renaud de La Presse a déclaré qu’il existe « des règles non écrites selon lesquelles vous ne touchez pas aux femmes ou aux enfants s’ils ne sont pas impliqués dans des activités mafieuses ».

Il a déclaré avoir parlé à de nombreuses personnes, y compris des personnes « dans le monde de la mafia », qui lui ont dit que ce qui avait été fait « était impardonnable ».

Dans une entrevue avec CTV News, Renaud a exposé la voie d’enquête probable que la police de Montréal suivrait pour déterminer pourquoi Iacono a été tué, qui, selon lui, comprendra trois hypothèses.

« Ils vont d’abord voir si Madame Iacono a été tuée sur l’ordre d’un proche, car il est normal dans une enquête pour meurtre que la police soupçonne d’abord les personnes autour de la victime », a déclaré Renaud.

Deuxièmement, la police examinera si elle a été ciblée à cause de quelque chose qu’elle aurait pu être impliquée pour voir s’il s’agissait d’un règlement de compte plus personnel, a-t-il déclaré.

« Troisièmement, ils verront si elle a été tuée à cause du lien entre son mari et la mafia montréalaise », a déclaré Renaud.

Le mari d’Iacono, Antonio Gallo, est le fils de Moreno Gallo, un homme qui avait des liens avec le crime organisé et qui a été assassiné dans un restaurant d’Acapulco le 10 novembre 2013.

Un autre expert a déclaré, cependant, qu’il n’est pas si inhabituel dans les cercles mafieux qu’il y ait des représailles contre un membre d’une famille.

« Je pense qu’il y a une idée fausse sur l’idée que la mafia ne tue pas des femmes ou des enfants », a déclaré mercredi Antonio Nicaso, auteur sur le crime organisé et professeur à l’Université Queen’s, depuis l’Italie.

« L’histoire de la mafia est pleine de femmes et d’enfants qui ont été tués, donc je pense que quand ils ont un obstacle, quand ils doivent envoyer un message, ils ne font pas attention au genre, ils doivent délivrer un message et c’est important pour eux, rien d’autre. »

« TRÈS TENDU » ENTRE CLANS RIVAUX

Quoi qu’il en soit, l’ambiance à Montréal est « très tendue » en ce moment comme en témoigne la fréquence des récents incendies dans les restaurants et cafés, a précisé Renaud, et surtout par la tentative de meurtre il y a deux mois de Leonardo Rizzuto, le fils du défunt réputé mafieux. patron Vito Rizzuto.

« C’est très important, c’est un message clair contre le clan sicilien de la mafia », a déclaré Renaud, ajoutant que l’affrontement pourrait dégénérer.

« Est-il possible que ce soit le début d’un conflit ?

« C’est trop tôt pour le dire, il peut y avoir d’autres surprises », a-t-il dit. « Nous ne saurons que si et quand quelque chose d’autre se produit. »

Et cela peut prendre un certain temps. À Montréal, la mafia règle parfois ses comptes bien des années après l’insulte.

Il est également possible que les deux parties, le groupe sicilien et ce que Renaud a décrit comme une alliance rivale ou un consortium formé de motards, de membres de la mafia, de membres de gangs et d’autres groupes du crime organisé, puissent s’asseoir et régler le problème sans violence.

Les deux seraient motivés par les mêmes facteurs, à savoir que plus de violence est mauvaise pour le crime organisé parce qu’elle attire l’intérêt de la police.

Mais Renaud doute que les différences puissent être balayées sous le tapis. « Je pense qu’en ce moment, après la tentative de Leonardo Rizzuto, il sera très difficile pour toutes les personnes impliquées de s’asseoir et de faire la paix », a-t-il déclaré.



