Cibler un “ groupe de criminels ” autour de Poutine avec des sanctions, Navalny exhorte l’Europe

L’Europe devrait viser le cercle restreint de Vladimir Poutine avec des sanctions directes parce qu’il s’agit «d’un groupe de criminels» temporairement au pouvoir, a déclaré le chef de l’opposition russe Alexei Navalny aux députés.

Il a déclaré que les interdictions de voyage ou le gel des avoirs des hauts responsables russes ne seraient pas pris au sérieux tant qu’ils ne se concentreraient pas également sur les oligarques les plus riches.

Navalny se trouve en Allemagne, où il a été soigné à l’hôpital après s’être effondré en août à bord d’un vol à destination de Moscou depuis la ville sibérienne de Tomsk.

Des tests de laboratoire ont par la suite confirmé qu’il avait été empoisonné avec un agent neurotoxique.

S’adressant à la commission des affaires étrangères du Parlement européen vendredi, Navalny a déclaré qu’il était «extrêmement important que le peuple russe sache que l’Europe dans son ensemble et [the] Le Parlement européen ne gardera pas le silence sur de tels événements. »

«Je ne suis certainement pas le premier et malheureusement je ne serai pas le dernier à [is] empoisonné ou tué ou traité de cette manière.

Le Kremlin a nié à plusieurs reprises qu’il avait été empoisonné en Russie.

Navalny a appelé à des sanctions européennes plus sévères contre les hauts responsables du monde des affaires russes, affirmant qu’ils seraient soutenus par 99% du peuple russe.

«La principale question que nous devrions nous poser: pourquoi nous poser [is] «Pourquoi ces gens empoisonnent, tuent et fabriquent des élections? et la réponse est très, très simple: l’argent », dit-il.

“Donc [the] L’Union européenne devrait viser l’argent et les oligarques russes, et pas seulement les anciens oligarques, mais aussi les nouveaux comme le cercle de M. Poutine, ils doivent être de véritables cibles de sanctions.

«Permettez-moi de le dire très directement: jusqu’à ce que le yacht le plus cher de M. [Alisher] Usmanov debout à Barcelone ou à Monaco, personne en Russie ou au Kremlin même, ils ne traiteront pas les sanctions européennes au sérieux.

Il a ajouté: «Ce sont des criminels qui ont temporairement pris le pouvoir dans notre pays.»

Navalny est un critique de longue date d’Usmanov, un magnat milliardaire avec des participations dans des entreprises telles que la maison d’édition Kommersant et le réseau de téléphonie mobile MegaFon.

Le chef de l’opposition russe a également déclaré que les élections de l’année prochaine au parlement national du pays, la Douma, seraient un moment critique.

Il a déclaré que la fabrication et la falsification des résultats étaient «inévitables» et que l’objectif devrait être de s’assurer que chaque candidat volontaire n’empêche pas de se présenter aux élections.