Cible, les ventes de vacances Amazon commencent en octobre

Avec moins de 90 jours avant la saison des cadeaux d’hiver, certains acheteurs des fêtes commencent plus tôt que tard.

La moitié des acheteurs de vacances d’hiver prévoient de commencer à faire des achats avant Halloween cette année, selon un Enquête Bankrate de septembre. Environ 38 % prévoient de commencer leurs achats en novembre.

Bien qu’environ 12 % des acheteurs prévoient d’attendre jusqu’en décembre pour faire leurs achats des Fêtes, prendre de l’avance peut leur donner plus de temps pour planifier et trouver les meilleures offres.

“Cela vous laissera suffisamment de temps pour rechercher des remises, mettre de l’argent de côté pour votre liste de courses et faire des achats comparatifs”, a déclaré Jill Gonzalez, analyste de WalletHub, à CNBC Make It.

“Dans l’économie inflationniste actuelle, tout rabais dont vous pouvez profiter fera une différence dans votre budget”, ajoute-t-elle.

Et ces rabais de vacances arrivent plus tôt aussi.

Target introduit ses économies de vacances plus tôt que jamais, selon un Annonce de septembre. Les “Deal Days” de Target devraient commencer du 6 au 8 octobre et les acheteurs soucieux de leur budget pourront trouver de nombreuses réductions en ligne et en magasin.

De plus, Amazon détient une “Vente d’accès anticipé” pour les membres Prime les 11 et 12 octobre. C’est la première fois que le géant du commerce électronique organise deux événements de vente de type Prime Day en un an.

Bien que Walmart n’ait pas annoncé exactement quand ses remises de vacances commenceront, le détaillant prévoit “d’offrir des milliers d’autres retours en arrière ces vacances pour offrir des économies encore plus importantes sur les cadeaux les plus chauds, y compris les jouets, la maison, l’électronique, la beauté et plus”, selon un Communiqué de septembre.

En 2021, des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des expéditions retardées ont poussé les consommateurs à commencer tôt leurs achats des Fêtes par crainte de pénuries de certains des cadeaux les plus en vogue de la saison.

En 2022, cependant, l’inflation est la principale force qui pousse les consommateurs à relancer leurs achats.

“Les achats de vacances seront différents cette année avec une inflation autour des sommets de 40 ans”, a déclaré Ted Rossman, analyste principal de l’industrie pour Bankrate.com. « Les consommateurs continuent de dépenser, mais ils sont particulièrement attentifs à la destination de chaque dollar. »

En fait, environ 84 % des répondants au sondage de Bankrate déclarent prendre des mesures pour réduire le coût de leurs achats de vacances en profitant de coupons et de remises et en achetant moins d’articles.

Même avant de commencer à dépenser de l’argent, le simple fait de commencer tôt votre plan d’achat peut aider votre budget à aller plus loin.

“En supposant que vous soyez payé deux fois par mois, il vous reste probablement sept jours de paie cette année. Mettre de l’argent de côté pour chacun d’eux contribuera grandement à éviter la redoutable gueule de bois des dettes de vacances en janvier”, explique Rossman.

L’utilisation d’une carte de crédit de récompenses pour les achats de vacances peut également être un moyen intelligent de gagner des points ou des remises en argent – tant que vous pouvez rembourser votre solde en totalité et éviter les frais d’intérêt, disent Rossman et Gonzalez.

Quel que soit le moment où vous commencez, n’attendez pas la dernière minute si vous êtes un acheteur de vacances avec un budget limité, conseille Gonzalez.

“Cela garantit non seulement que vous profiterez des meilleures offres, mais vous aidera également à éviter les dépenses excessives et les achats impulsifs”, déclare Gonzalez.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : Plus de 60 % des Américains regrettent un achat impulsif : voici comment les réseaux sociaux rendent la résistance si difficile