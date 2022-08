Cible du télescope spatial Webb de la NASA : probablement la plus jeune exoplanète jamais découverte

Les astronomes ont déclaré mardi que le plus grand radiotélescope du monde, le Atacama Large Millimeter/submillimeter Array au Chili, aurait pu capter un signal de la plus jeune exoplanète découverte à ce jour.

C’est un monde naissant dont on pense qu’il a une masse semblable à celle de Jupiter et qu’il orbite autour de l’étoile adolescente AS 209, une supposée boule de gaz vieille de 1,6 million d’années qui flotte à environ 395 années-lumière de la Terre dans le constellation Ophiuchus. Traduisant du grec en “porteur de serpent”, ce titre royal a été donné au point à point cosmique en raison de la ressemblance de la constellation avec un homme saisissant un serpent.

Cependant, comme le note l’équipe de découverte dans son étude sur la découverte publié dans The Astrophysical Journal Letters, nous ne sommes pas encore sûrs à 100% que ce bébé exoplanète existe vraiment. Et même si c’est le cas, nous ne savons pas vraiment si c’est le plus jeune de son genre. Il y a une certaine marge d’erreur sur ce front, donc une enquête plus approfondie est nécessaire – une entreprise rendue difficile parce que le candidat exoplanète apparaît également enveloppé dans un halo de gaz et de poussière.

De manière fascinante, ce “disque circumplanétaire” est la principale raison pour laquelle les scientifiques pensent qu’une exoplanète se trouve près de l’AS 209. Ces anneaux sont supposés donner naissance à des lunes et aider à développer des planètes infantiles à mesure qu’elles s’épanouissent dans des corps solides – bien qu’en vérité, le réseau chilien de 66 antennes à haute altitude auraient pu simplement détecter des gouttes de matière aléatoires plutôt qu’un orbe complet à l’intérieur du disque.

Mais savez-vous ce que nous avons maintenant pour éclaircir une partie de cela? Quelque chose qui peut plonger dans l’univers lointain et difficile à étudier et percer des voiles de gaz et de poussière épais ? Oui, le super-héros infrarouge du télescope spatial James Webb de la NASA a encore frappé.

Dans un avenir proche, l’équipe d’étude a l’intention de faire appel à la capacité d’analyse infrarouge du JWST pour, tout d’abord, confirmer si l’AS 209 a vraiment 1,6 million d’années. Ensuite, le “ champ d’application pourrait être en mesure de discerner si une planète est légitimement présente à l’intérieur du halo poussiéreux – si c’est le cas, le JWST pourrait potentiellement utiliser la spectroscopie infrarouge pour nous donner une image très claire de ce que ce serait de se tenir dessus ce.

Contrairement aux images ordinaires, les ensembles de données spectrales offrent des informations sur la composition chimique, le contenu des nuages ​​atmosphériques et d’autres qualités qui ne peuvent pas être capturées avec un instantané esthétique.

“La meilleure façon d’étudier la formation des planètes est d’observer les planètes pendant qu’elles se forment. Nous vivons à une époque très excitante où cela se produit grâce à de puissants télescopes, tels qu’ALMA et JWST”, a déclaré Jaehan Bae, professeur d’astronomie au Université de Floride et auteur principal de l’article, a déclaré dans un communiqué de presse.

Si Bae et ses collègues scientifiques ont raison, il y a un super jeune (Agé de?) exoplanète planant autour d’AS 209, cela pourrait être un énorme développement pour le domaine de l’astronomie et ajouter à la registre passionnant des révélations du JWST.

Car, au-delà de son extraordinaire jeunesse, cette exoplanète candidate semble être une anomalie parmi les 5 000 environ identifiés à ce jour. Son signal vers ALMA est enraciné à plus de 18,59 milliards de kilomètres de son étoile hôte, ce qui, selon l’équipe, remet en question les théories actuellement acceptées sur la formation des planètes. Pour le contexte, La Terre n’est qu’à environ 93 millions de miles du soleil.

De plus, il est fortuit que ce monde potentiel soit enveloppé dans un disque circumplanétaire, et notamment un disque contenant du gaz.

Ce n’est qu’en 2019 que les scientifiques d’ALMA ont réalisé première détection de ce phénomènetout en observant une autre jeune exoplanète, appelée PDS 70c. Selon un article publié l’année dernière, ce halo construisait probablement une lune pour la géante gazeuse beige. Mais depuis lors, les experts n’en ont pas trouvé beaucoup plus.

“Les propriétés fondamentales des CPD, telles que leur taille et s’il s’agit bien de “disques” supportés par rotation ou plutôt d’enveloppes supportées par la pression, ne sont pas entièrement comprises”, écrivent les auteurs de l’étude.

Mais avoir cette connaissance pourrait nous aider à extrapoler la dynamique ancienne des planètes de notre système solaire, y compris la Terre, et nous apprendre comment des lunes comme notre propre compagnon lumineux se sont formées il y a très, très longtemps. Décoder l’interaction entre ce disque et les exoplanètes pourrait éclairer comment et pourquoi les atmosphères planétaires et la forme générale des environnements.

Pour l’instant, les espoirs sont grands quant au monde potentiel en plein essor niché dans l’emprise du porteur de serpent. Les auteurs de l’étude écrivent avec optimisme que l’explication la plus probable des résultats d’ALMA jusqu’à présent est que nous assistons à une planète et à son CPD intégrés dans la région autour de l’AS 209.