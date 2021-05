Cible du PSG Mohamed Salah; Manchester United en pole position pour Jadon Sancho

Dans ESPN Insider Notebook de cette semaine, le Paris Saint-Germain regarde Mohamed Salah pour remplacer Kylian Mbappe, tandis que Manchester United cherche à convenir d’une redevance pour Jadon Sancho.

Le PSG regarde Salah comme Mbappe Plan B

Alors que le Paris Saint-Germain attend une réponse de Kylian Mbappe sur l’opportunité d’accepter l’offre du club de prolonger son contrat au-delà de 2022 ou de quitter les géants de la Ligue 1 cet été, le directeur sportif Leonardo a une liste de remplaçants potentiels qui comprend l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah, ont déclaré des sources à ESPN.

Salah, 28 ans, a encore deux ans sur son contrat et compte 21 buts et quatre passes décisives en 33 matches de Premier League cette saison.

Cependant, à Anfield depuis quatre ans, le PSG espère que l’international égyptien sera ouvert à un nouveau chapitre de sa carrière, notamment si Liverpool ne se qualifie pas pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Salah, qui a été signé pour un montant initial de 42 millions d’euros de la Roma à l’été 2017 et s’est amélioré sous le manager Jurgen Klopp, a récemment déclaré que le club ne l’avait pas contacté pour un nouvel accord.

Cependant, Klopp a également déclaré précédemment qu’il ne voulait pas que l’un de ses trois premiers (Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino) parte cet été.

Bien que l’on sache bien que le nouveau manager du PSG, Mauricio Pochettino, est un fan de Salah, il est peu probable que les Reds envisagent rien de moins que 80 millions d’euros pour lui. – Julien Laurens

Mohamed Salah a déclaré que Liverpool ne l’avait pas contacté pour un nouvel accord. Nick Taylor / Liverpool FC / Getty Images

Man Utd en pole position pour signer Sancho

Manchester United pense qu’ils mènent la course pour signer Jadon Sancho cet été s’ils peuvent convenir de frais avec le Borussia Dortmund, après avoir surmonté des obstacles tels que les conditions personnelles et les frais d’agent il y a un an, ont déclaré des sources à ESPN.

La conclusion d’un large accord avec Sancho et ses représentants s’est avérée une pierre d’achoppement lors de la dernière fenêtre de transfert de l’été, des progrès significatifs n’ayant été réalisés que début septembre.

Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que United espère que ces discussions donneront au club une longueur d’avance si le joueur de 21 ans quitte le club allemand avant la saison prochaine.

On pense à Old Trafford que Dortmund est prêt à laisser Sancho partir cet été et que le prix demandé sera nettement inférieur aux 120 millions d’euros exigés il y a 12 mois. Des sources ont déclaré à ESPN que Sancho souhaitait toujours revenir en Premier League après quatre saisons en Allemagne. Liverpool et Chelsea ont également été liés à l’ancien jeune de Manchester City.

United est également intéressé par l’attaquant de Dortmund Erling Haaland et Harry Kane de Tottenham, bien que le besoin de signer un avant-centre ait été réduit par la décision d’Edinson Cavani, 34 ans, de signer une prolongation de contrat d’un an.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il y a une croyance que Haaland, en particulier, sera plus réalisable l’été prochain (lorsque sa clause de libération de 75 millions d’euros entrera en vigueur) plutôt qu’à la fin de la campagne 2020-2021. – Rob Dawson

jouer 0:25 Jadon Sancho dit qu’il est heureux au Borussia Dortmund, mais n’est pas sûr de son avenir.

Porto, troisième choix pour les sites de la finale de la Ligue des champions

Porto organisera la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea le 29 mai, mais des sources ont déclaré à ESPN que l’Estadio do Dragao était le troisième choix de l’UEFA parmi les trois options disponibles pour remplacer le stade Ataturk d’Istanbul en tant que lieu hôte.

Le gouvernement britannique a placé la Turquie sur sa liste rouge des voyages à la suite d’une augmentation des cas de COVID-19 – une décision qui obligerait tous les voyageurs, sans exception, à passer 10 jours en quarantaine dans un hôtel d’aéroport à leur retour – ce qui a forcé l’UEFA pour déplacer la finale de la Ligue des champions d’Istanbul pour une deuxième année consécutive. La finale de la saison dernière s’est tenue à l’Estadio da Luz de Lisbonne en raison de la pandémie de coronavirus.

Alors que deux clubs anglais disputaient la finale, l’UEFA avait tenu à déplacer le match au stade de Wembley à Londres pour garantir que les supporters nationaux puissent y assister sans encourir de frais de voyage. Mais bien qu’il ait initialement offert son soutien au match organisé à Londres, le refus du gouvernement britannique d’exempter jusqu’à 2000 membres du personnel, sponsors et diffuseurs internationaux de l’UEFA d’une période de quarantaine de 10 jours a contraint l’instance dirigeante du football européen à emmener le match au Portugal, ce qui est sur la liste verte du Royaume-Uni et est ouvert à voyager entre les deux pays.

Lisbonne avait été identifiée comme l’option préférée de l’UEFA en raison des liaisons de voyage vers la ville, de la disponibilité de deux stades – l’Estadio da Luz et l’Estadio Jose Alvalade du Sporting – et du nombre d’hôtels et d’auberges.

Mais des sources ont déclaré que la politique interne au sein de la Fédération portugaise de football (FPF) a conduit à pousser et à sélectionner Porto comme site hôte. Les sensibilités nationales au Portugal ont incité la FPF à soutenir Porto afin d’éviter que les rivalités ne soient enflammées par Lisbonne accueillant la finale pour la deuxième année consécutive.

Il y avait également une détermination à ce que Porto soit indemnisé pour avoir perdu les droits d’organisation de la Super Coupe de l’UEFA 2020, qui s’est finalement tenue à Budapest en raison de la situation du COVID-19 au Portugal en septembre dernier. – Mark Ogden

Galtier s’apprête à quitter Lille et envisage un transfert en Premier League

L’entraîneur lillois Christophe Galtier pourrait s’éloigner des poursuivants du titre de Ligue 1 cet été, des sources ayant déclaré à ESPN qu’il souhaitait gérer en Angleterre.

Les équipes françaises de Lyon et de Nice souhaitent embaucher Galtier – dont l’équipe mène le PSG en tête de la Ligue 1 de trois points, avec deux matchs à jouer – avec l’ancien patron de Dortmund Lucien Favre ou l’ancien entraîneur du PSG et de la France Laurent Blanc potentiellement aligné pour le remplacer à Lille.

Le transfert de Galtier pourrait être l’un des 13 changements de direction en Ligue 1 dans les semaines à venir, ce qui établirait un nouveau record dans la division.

Nice, Bordeaux, St Etienne et Nantes auraient aussi pu avoir un nouveau visage en pirogue – tout comme Reims, Strasbourg, Nîmes, Montpellier, Lorient, Angers et Brest.

A Lyon, le président Jean-Michel Aulas et le directeur sportif Juninho ont identifié un certain nombre de noms pour remplacer Rudi Garcia tels que Patrick Vieira, Marcelo Gallardo et Blanc, ainsi que Roberto De Zerbi et Paulo Fonseca.

Fonseca, qui sera remplacé par Jose Mourinho à Rome cet été, est le premier choix, ont déclaré des sources à ESPN. – Julien Laurens

La fille du patron de Pescara intimidée par les fans de Salernitana

Le personnel et les joueurs de Salernitana s’alignent pour montrer leur solidarité avec le patron de Pescara, Gianluca Grassadonia. Giuseppe Maffia / NurPhoto via Getty Images

La fin de saison de l’équipe italienne de Serie B, Salernitana, a été entachée de disgrâce et de controverse malgré une première promotion de retour dans l’élite depuis 1998.

En entamant leur dernier match de la campagne à Pescara, Salernitana savait qu’une victoire confirmerait leur retour en Serie A pour la première fois en 23 ans.

La nuit avant le match, la fille du patron de Pescara, Gianluca Grassadonia – dont la famille réside à Salerne – a été physiquement intimidée par un groupe de supporters de Salernitana. La femme de Grassadonia expliquée via ses réseaux sociaux que sa fille, qui « a récemment eu 18 ans, a été menacée et agressée avec des coups de pied et des coups de pied jusqu’à ce que son père reçoive le message. » Elle a ajouté: « Soit ils perdent, soit il ne peut plus rentrer chez lui ». Elle a terminé son message en disant: « Notre vie continuera bien loin de Salerne. »

Avant le match de lundi – que Salernitana a remporté 3-0 contre Monza à la deuxième place derrière Empoli et la dernière place de promotion, tous les joueurs, le personnel et les directeurs se sont alignés pour serrer la main de Grassadonia en signe de solidarité.

« Je tiens à remercier tout le monde pour leur proximité et je vous assure, Salerne, que cet incident ne ruinera pas une ville entière », a déclaré Grassadonia après le match. – Andrew Cesare Richardson

Trousses de toilette de créateurs, casques de fantaisie interdits dans l’équipe de Raul

La légende du Real Madrid, Raul Gonzalez, a conduit l’équipe B du club Castilla aux éliminatoires de promotion de la deuxième division espagnole avec une approche disciplinaire sans fioritures qui a vu les sacs de créateurs et les écouteurs de luxe interdits au sein de l’équipe.

Raul, détenteur du record de tous les temps de Madrid et deuxième meilleur buteur derrière Cristiano Ronaldo après 16 ans au club en tant que joueur, a pris la relève en tant qu’entraîneur de Castilla en 2019.

Il a mis en place un régime strict visant à s’assurer qu’une jeune équipe, âgée en moyenne de 19 ans, garde les pieds sur terre tout en jouant contre des adversaires semi-professionnels ou amateurs à Segunda B – le troisième niveau du football espagnol.

Les trousses de toilette et les sacs à dos de marque sont interdits, tout comme les écouteurs surdimensionnés et coûteux généralement préférés par les joueurs, bien que les AirPods d’Apple soient autorisés.

La première saison de Raul en charge de Castilla a été écourtée lorsque la campagne 2019-2020 a pris fin prématurément par la pandémie COVID-19. Cette année, ils ont impressionné, avec un certain nombre de jeunes tels que Sergio Arribas, Antonio Blanco, Marvin Park et Miguel Gutierrez qui réussissent suffisamment bien pour gagner des minutes régulières en équipe première.

Le Castilla affrontera l’UD Ibiza ce dimanche lors de la première étape des éliminatoires de promotion, avec un autre tour à suivre en cas de succès, après avoir figuré pour la dernière fois au niveau de la deuxième division en 2014.

Raul est l’un des principaux prétendants à remplacer l’ancien coéquipier Zinedine Zidane en charge de la première équipe de Madrid s’il décide de passer cet été. – Alex Kirkland

Le départ de Mesut Ozil d’Arsenal a laissé un certain nombre de joueurs à la recherche d’un maillot n ° 10. IAN KINGTON / IKIMAGES / AFP via Getty Images

La bataille pour le n ° 10 à Arsenal

Le départ de Mesut Ozil d’Arsenal en janvier a laissé vacant le maillot n ° 10 convoité et des sources ont déclaré à ESPN que plusieurs joueurs avaient demandé à passer au n ° 10 la saison prochaine, y compris le n ° 9 Alexandre Lacazette, qui portait le maillot pour ses quatre derniers. saisons à Lyon avant de rejoindre les Gunners en 2017.

Une source a déclaré à ESPN que Pierre-Emerick Aubameyang (qui a actuellement le n ° 14) a également manifesté un intérêt, bien qu’il ait déclaré publiquement que ses numéros préférés étaient sept et neuf.

Avec Bukayo Saka occupant récemment le n ° 7, il y a une chance qu’Aubameyang cherche à prendre le maillot n ° 9 si Lacazette change de numéro ou quitte le club – ce qui reste une possibilité avec des discussions prévues sur son avenir à la fin de la saison.

Des sources ont également déclaré à ESPN qu’Emile Smith Rowe (n ° 32) est en lice et pourrait se voir offrir le n ° 10 dans le cadre des négociations en cours sur la prolongation de son contrat, bien qu’il ne soit pas clair s’il fait partie de la conversation à ce stade. étape.

Willian portait le n ° 10 à Chelsea et voudra peut-être passer du n ° 12, mais aucune décision finale ne sera prise avant la fin de la saison. Il est possible que le maillot soit conservé pour une nouvelle signature ou éventuellement si Martin Odegaard prolonge son séjour de prêt du Real Madrid. – James Olley.