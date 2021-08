Cible d’imposer des masques pour les employés des magasins dans les comtés à haut risque

Target a déclaré lundi qu’il commencerait à exiger des masques pour les employés des magasins dans les comtés à haut risque aux États-Unis, comme déterminé par le dernier classement du CDC.

Les règles entreront en vigueur mardi, a-t-il déclaré.

Le détaillant à grande surface recommandera également fortement les couvre-visages à tous les acheteurs dans ces zones à haut risque, mais il ne les appliquera pas.

« Nous suivrons tous les mandats locaux, comme nous l’avons fait tout au long de la pandémie, et continuerons de surveiller de près les directives du CDC », a déclaré un porte-parole de l’entreprise dans un communiqué.

Le changement de politique intervient après que Walmart a commencé vendredi à exiger des masques pour son personnel de magasin dans les comtés avec des taux élevés de transmission de Covid.

La semaine dernière, les Centers for Disease Control and Prevention ont publié une nouvelle recommandation appelant à porter à nouveau des masques faciaux dans les régions du pays où le virus Covid-19 se propage le plus rapidement. Il couvre environ les deux tiers de tous les comtés des États-Unis

En mai, le CDC avait déclaré que les personnes vaccinées pouvaient démasquer. Mais la variante delta a entraîné une recrudescence des cas, forçant l’organisation à réévaluer. L’augmentation des cas est plus prononcée dans les régions du pays où les taux de vaccination sont plus faibles. Le CDC a averti que la variante delta est aussi contagieuse que la varicelle, a une fenêtre de transmission plus longue que la souche Covid-19 d’origine et peut rendre les personnes âgées plus malades.

Les allers-retours mettent les détaillants dans une situation difficile. De nombreuses entreprises ont des travailleurs en première ligne ainsi que dans les bureaux de l’entreprise, et les entreprises sont obligées de reconsidérer les politiques de masquage et de vaccination pour les deux.

Walmart, par exemple, a dit à son personnel de l’entreprise et à ses employés de direction qu’ils devaient être vaccinés contre Covid-19 d’ici le 4 octobre. Cependant, il n’a pas mandaté le vaccin pour ses employés de magasin et d’entrepôt. Il a offert des primes aux travailleurs qui se font vacciner.

Target a déclaré lundi qu’il continuerait d’encourager les travailleurs et les clients à se faire vacciner en proposant des rendez-vous pour les vaccins dans tous les sites CVS au sein de Target, et également en offrant des congés payés et des trajets Lyft gratuits pour ces rendez-vous.