Cible des agents libres des Cubs : Shohei Ohtani

Maintenant que la saison des agents libres de la MLB est officiellement lancée, je vais jeter un œil à divers agents libres qui pourraient intéresser les Cubs.







Shohei Ohtani est clairement le meilleur agent libre du marché cette année. Cela est vrai même si l’on prend en compte le fait qu’il ne lancera pas en 2024 et que son rôle de lanceur pourrait changer en 2025 et dans les années suivantes.

Vous auriez peut-être pensé qu’Ohtani était hors de la fourchette de prix et de masse salariale des Cubs, mais la signature surprise de Craig Counsell pour remplacer David Ross en tant que manager des Cubs a probablement mis les Cubs dans une situation où ils ont l’intention d’être un concurrent sérieux en 2024. et au-delà.

Cela place peut-être Ohtani dans le radar des Cubs. Ce serait certainement une décision audacieuse de le signer alors qu’il ne lancera qu’en 2025 et qu’il servirait donc strictement de DH en 2024. Même cela vaut une valeur énorme. Ohtani a atteint .304/.412/.654 avec 44 circuits en 2023, menant l’AL en circuits et SLG, et menant les ligues majeures en OPS. Cela a été accompli en seulement 135 matchs, Ohtani ayant été arrêté après une blessure oblique et une opération au coude à la mi-septembre. La performance offensive valait 6,0 bWAR, ce qui le classait au quatrième rang de l’AL parmi les joueurs de position.

MLB Trade Rumors indique qu’Ohtani obtiendra un contrat de 528 millions de dollars sur 12 ans, ce qui représenterait un AAV de 44 millions de dollars, le contrat le plus riche de l’histoire de la MLB, tant en termes annuels qu’en montant total.

Est-ce qu’il en vaut la peine ? S’il peut revenir et lancer comme il l’a fait auparavant – y compris en 2023 avant la fermeture – absolument, parce que vous obtenez à la fois un meilleur frappeur ET au moins un titulaire de type n°2 pour cet argent. Ohtani a affiché 4,0 bWAR en tant que lanceur en 2023, après 6,2 en 2022. Le numéro 4,0 était également quatrième dans l’AL – même s’il n’a pas lancé après fin août.

Est-ce que je ferais cet accord pour les Cubs ? Il y a un certain nombre de facteurs à prendre en compte, notamment le montant des fonds de marketing qui reviendraient probablement aux Cubs. Bien sûr, vous ne recrutez pas un joueur à des fins de marketing, mais signer Ohtani ferait des Cubs un tirage au sort de premier plan au Japon, surtout avec la présence également du populaire Seiya Suzuki dans l’équipe. Les Cubs pourraient-ils récupérer la moitié de ces 44 millions de dollars par an grâce aux ventes liées à Ohtani ? Peut être. D’un autre côté, payer autant d’argent à un joueur pourrait empêcher les Cubs de s’améliorer dans d’autres domaines.

Ce serait une décision audacieuse. Je suis sur la clôture. MLBTR dit qu’il signe avec les Dodgers, et c’est la sagesse conventionnelle. Mais rappelez-vous que les Cubs étaient la seule équipe hors de la côte ouest à laquelle Ohtani a parlé lorsqu’il est arrivé à la MLB en provenance du Japon. Il est possible que la seule chose qui l’ait empêché de signer avec les Cubs en 2017 soit leur manque de DH. (Ne dites pas non plus : « Ils pourraient le faire jouer sur le champ extérieur ! » Non, ils ne pouvaient pas. Premièrement, les Cubs ont probablement un champ extérieur complet, et Ohtani n’a joué exactement aucun match en tant que voltigeur en MLB. La dernière fois il a joué sur le terrain – pas du tout – pendant neuf matchs en NPB en 2014 à 19 ans. Il est DH/lanceur, point final.)

Souhaitez-vous signer Ohtani pour ce contrat ?

