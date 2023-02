Ciblant l’Iran, les États-Unis resserrent le flux de dollars vers l’Irak, causant de la douleur

BAGDAD (AP) – Pendant des mois, les États-Unis ont restreint l’accès de l’Irak à ses propres dollars, essayant d’éradiquer ce que les responsables irakiens décrivent comme un blanchiment d’argent endémique qui profite à l’Iran et à la Syrie. L’Irak ressent maintenant le resserrement, avec une baisse de la valeur de sa monnaie et la colère du public contre le Premier ministre.

Le taux de change du dinar irakien a bondi à environ 1 750 dinars pour un dollar dans les échanges de rue dans certaines régions du pays, contre le taux officiel de 1 460 dinars pour un dollar.

À Bagdad, les bureaux de change ont été fermés jeudi, tandis que le gouvernement régional du Kurdistan a interdit aux sociétés de change de Sulaimaniyah d’effectuer des transferts.

Mustafa Al-Karawi, membre de la commission parlementaire du budget, a déclaré à l’agence de presse d’État que la Banque centrale “doit répondre aux exigences de la Réserve fédérale pour… réduire la rareté des devises fortes dans le pays”. Il a déclaré que de nouvelles procédures nationales seraient déployées pour améliorer l’accès à la monnaie, tandis qu’une délégation de responsables irakiens se rendra aux États-Unis pour des négociations vendredi prochain.

La dévaluation a déjà suscité des protestations. S’il persiste, selon les analystes, il pourrait remettre en cause le mandat du gouvernement formé en octobre après une impasse politique d’un an.

La détérioration du dinar survient même si les réserves de devises étrangères de l’Irak sont à un niveau record d’environ 100 milliards de dollars, gonflées par la flambée des prix mondiaux du pétrole qui ont apporté des revenus croissants à la nation riche en pétrole.

Mais accéder à cet argent est une autre histoire.

Depuis l’invasion américaine de l’Irak en 2003, les réserves de devises étrangères de l’Irak ont ​​été logées à la Réserve fédérale des États-Unis, donnant aux Américains un contrôle significatif sur l’approvisionnement en dollars de l’Irak. La Banque centrale d’Irak demande des dollars à la Fed, puis les vend aux banques commerciales et aux maisons de change au taux de change officiel par le biais d’un mécanisme connu sous le nom d'”enchère de dollars”.

Dans le passé, les ventes quotidiennes aux enchères dépassaient souvent 200 millions de dollars par jour.

Apparemment, la grande majorité des dollars vendus aux enchères sont destinés à l’achat de biens importés par des entreprises irakiennes, mais le système est depuis longtemps poreux et facilement abusé, ont déclaré à l’Associated Press plusieurs responsables bancaires et politiques irakiens.

Les responsables américains ont confirmé à l’AP qu’ils soupçonnaient que le système était utilisé pour le blanchiment d’argent, mais ont refusé de commenter en détail les allégations ou les nouvelles restrictions.

Pendant des années, de grandes quantités de dollars ont été transférées hors du pays vers la Turquie, les Émirats arabes unis, la Jordanie et le Liban via « le marché gris, en utilisant de fausses factures pour des articles hors de prix », a déclaré un conseiller financier du Premier ministre irakien. sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à en parler publiquement.

Les factures gonflées ont été utilisées pour blanchir des dollars, la plupart d’entre eux étant envoyés en Iran et en Syrie, qui sont sous sanctions américaines, ce qui a entraîné des plaintes de responsables américains, a-t-il déclaré.

Dans d’autres cas, la monnaie est passée en contrebande à travers les frontières terrestres sous la protection de groupes armés qui prennent une part de l’argent, a déclaré Tamkeen Abd Sarhan al-Hasnawi, président du conseil d’administration de Mosul Bank et premier adjoint de la Ligue des banques privées irakiennes. Il a estimé que jusqu’à 80% des dollars vendus aux enchères sont allés aux pays voisins.

“La Syrie, la Turquie et l’Iran bénéficiaient des enchères en dollars en Irak”, a-t-il déclaré.

Un membre de l’une des milices irakiennes soutenues par l’Iran, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement sur le sujet, a déclaré que la majorité des banques irakiennes appartenaient indirectement à des politiciens et à des partis politiques qui ont également utilisé les enchères en dollars. à leur profit.

À la fin de l’année dernière, la Fed a commencé à imposer des mesures plus strictes.

Entre autres mesures, à la demande des États-Unis, la Banque centrale d’Irak a commencé à utiliser un système électronique pour les transferts qui nécessitait la saisie d’informations détaillées sur le destinataire final prévu des dollars demandés. Une centaine d’employés de la Banque centrale ont été formés par la Fed pour mettre en œuvre le nouveau système, a déclaré le conseiller financier du Premier ministre.

“Ce système a commencé à rejeter les virements et les factures qui étaient auparavant approuvés par la banque centrale”, a-t-il déclaré. “Environ 80% des transactions ont été rejetées.”

Le montant de dollars vendus quotidiennement lors de la vente aux enchères a chuté à 69,6 millions de dollars le 31 janvier, contre 257,8 millions de dollars six mois plus tôt, selon les archives de la Banque centrale. Beaucoup moins de dollars sont également consacrés à l’achat d’importations, à environ 34% contre 90%.

Même lorsque les transactions sont approuvées, il faut jusqu’à 15 jours aux banques pour obtenir les fonds au lieu de deux ou trois jours, a déclaré Hasnawi.

Incapables d’obtenir des dollars au prix officiel par l’intermédiaire des banques, a-t-il dit, les commerçants se sont tournés vers le marché noir pour acheter des dollars, provoquant une hausse des prix.

En novembre, la Banque centrale d’Irak a ajouté quatre nouvelles banques à la liste des personnes interdites de transactions en dollars. Deux responsables américains ont confirmé que la Fed avait demandé le blocage des quatre banques en raison de soupçons de blanchiment d’argent. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à commenter l’affaire.

Un porte-parole de la Fed de New York a refusé de discuter des mesures spécifiques prises concernant l’Irak. Mais la Fed a déclaré dans un communiqué qu’elle applique “un régime de conformité robuste” pour les comptes qu’elle détient. La déclaration indique que ce régime “évolue au fil du temps en réponse à de nouvelles informations, que nous recueillons dans le cadre de la surveillance régulière des transactions et des événements susceptibles d’avoir un impact sur un compte et en communication avec d’autres agences gouvernementales américaines compétentes”.

Le système de maintien des revenus pétroliers de l’Irak à la Fed a été initialement imposé par les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU après l’éviction de Saddam Hussein en 2003 par l’invasion menée par les États-Unis. Plus tard, l’Iraq a choisi de maintenir le système pour protéger ses revenus contre d’éventuelles poursuites judiciaires, en particulier dans le cadre de l’invasion du Koweït par l’Iraq dans les années 1990.

Les nouvelles restrictions américaines surviennent à un moment de tensions accrues entre les États-Unis et l’Iran. Les négociations sur un accord nucléaire piétinent. Washington a imposé de nouvelles sanctions et condamné l’Iran pour avoir réprimé les manifestants et fourni des drones à la Russie à utiliser en Ukraine.

En outre, en Irak, des allégations ont été révélées en octobre selon lesquelles plus de 2,5 milliards de dollars de recettes publiques irakiennes auraient été détournés par un réseau d’entreprises et de fonctionnaires de l’administration fiscale du pays.

L’affaire “a attiré l’attention (des États-Unis) sur l’ampleur de la corruption en Irak” et sur la façon dont la corruption peut profiter à l’Iran et à d’autres parties hostiles aux États-Unis, a déclaré Harith Hasan, chef de l’unité irakienne à l’Emirates Research Center, un Abu Dhabi- groupe de réflexion basé.

Le nouveau Premier ministre irakien, Mohammed Shia al-Sudani, arrivé au pouvoir via une coalition de partis soutenus par l’Iran, n’entretient pas de relations solides avec les États-Unis qui auraient pu lui permettre d’assouplir la mise en œuvre des nouvelles mesures financières, Hasan m’a dit.

Al-Sudani a minimisé la dévaluation actuelle comme “un problème temporaire de commerce et de spéculation”. Il remplace le gouverneur de la Banque centrale et institue des mesures destinées à assurer un approvisionnement en dollars au cours officiel.

Al-Hasnawi a déclaré que les récentes mesures du gouvernement n’arrêteront pas l’hémorragie financière. Si la situation actuelle persiste, a-t-il dit, “d’ici un an, la plupart des banques déclareront faillite” et il y aura probablement des troubles civils de masse.

“Cette pression américaine a un impact clair sur la rue irakienne, et nous ne voyons pas de solutions claires jusqu’à présent”, a-t-il déclaré.

Les journalistes du personnel de l’AP, Samya Kullab, dans Bagdad et Christopher Rugaber à Washington ont contribué à ce rapport. Sewell a rapporté de Beyrouth.