Ciara a de grands projets pour «améliorer» sa santé et son bien-être en 2021, mais cela ne l’empêche pas d’embrasser son corps à chaque étape du processus.

La chanteuse, 35 ans, qui a accueilli son troisième enfant en juillet, lors de la pandémie de coronavirus, a déclaré à USA TODAY qu’elle se sentait en confiance et qu’elle célébrait ses progrès tout en étant toujours sur le point d’atteindre ses objectifs de fitness.

«Je peux dire que je suis la plus confiante que j’ai jamais eue dans ma vie de femme, de maman … Je crois vraiment que c’est une énergie, comme je crois que c’est une chose mentale», dit-elle. J’adore mes courbes. J’ai fait comme plusieurs tournages de couverture vraiment cool dans cette saison, comme redescendre et ne pas être complètement revenu à mon poids d’avant bébé, et je n’aime même pas trébucher! Je ne me soucie même de rien … J’embrasse chaque étape du voyage et ça fait du bien. »

En plus de vouloir rester en forme pour sa famille, elle dit également que cela lui donne le pouvoir de se donner la priorité à elle-même et à sa santé.

«J’aime vraiment la sensation de pouvoir faire courir mes beaux petits bébés et ils sont si gentils, mais j’adore prendre soin de moi dans le processus. Et aussi pas seulement pour mes bébés mais aussi pour mon mari – j’adore garder ma sexy! » elle dit. «Je pense que votre sexy est définie par la façon dont vous voulez la définir, et une partie de cela pour moi et ce qui a été l’autonomisation est vraiment de prendre soin de moi. Comme m’assurer de toujours me mettre en premier au milieu de tout cela. «

Elle n’a pas laissé les défis de 2020 et les premières semaines de la nouvelle année l’empêcher de rester motivée.

«Je pense qu’il est important que lorsque le monde change, vous ne le laissez pas vous changer», dit-elle. «Vous pouvez changer les choses que vous faites dans tout ce qui se passe, vous savez, pour rester sur le rythme et pour garde ton énergie. «

Le parcours de remise en forme post-bébé de Ciara a certainement battu son plein – et en tant que dernière ambassadrice de WW (anciennement Weight Watchers), en plein écran – pour ses 27 millions d’abonnés Instagram, où elle partage ses objectifs de perte de poids, ses progrès et ses entraînements.

En raison du COVID-19, la plupart de ses stratégies pour rester actif sont à l’intérieur, y compris des cours de Peloton avec son instructeur préféré Ally Love et des séances d’entraînement avec son entraîneur Decker Davis.

Elle dit que s’entraîner, parfois, est devenu une affaire de famille pendant la pandémie, avec son mari et le quart-arrière des Seahawks de Seattle, Russell Wilson, ses enfants et même les animaux de compagnie de la famille.

« Parfois, Russ et moi nous entraînons ensemble au milieu de son horaire de football fou, ce qui a été génial », dit-elle. « Mes enfants me gardent actif courir après eux, c’est vraiment beaucoup de travail. Et puis aussi sortir nos trois Danois pour les courses … C’est vraiment gentil, je n’ai pas vraiment fait ça, vous savez, avant -quarantaine et donc ce sont juste des choses simples qui m’ont apporté tellement de joie et m’ont permis de rester sur la bonne voie pour mes objectifs de fitness.

Son conseil aux autres mamans qui essaient de se lancer dans leurs propres objectifs de santé et de bien-être? «Imaginez où vous voulez vous rendre», dit-elle.

« Je pense que cela commence par vous en premier, pas l’opinion de quelqu’un d’autre à votre sujet », ajoute-t-elle. « Je veux juste encourager toutes mes mamans, toutes les femmes à embrasser chaque étape de votre processus pour atteindre votre objectif. buts. »

Elle ajoute: « Ne soyez pas trop dur avec vous-même dans le processus. Mais encore une fois, visualisez vos objectifs, écrivez votre plan pour les atteindre et poursuivez-le. »

