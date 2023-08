Ciara s’attaque à deux trolls distincts au milieu de commentaires critiques

Ciara n’est généralement pas du genre à répondre aux trolls en ligne, mais la semaine dernière, elle a eu tiiiiiiime.

Le 18 août, la chanteuse a sorti un nouvel EP intitulé CiCiun projet de sept chansons comprenant sa collaboration controversée avec Chris Brown ainsi que d’autres fonctionnalités de JR Rotem, Theron Thomas, Big Freedia et Lil Baby.

Depuis la sortie de l’EP, qui porte le nom de son alter ego, les fans en ligne ont critiqué les choix de mode de Ciara et le type de musique qu’elle diffuse. Au cours du week-end, CiCi a partagé un clip d’elle-même et de ses danseurs s’amusant avec son morceau « BRB », qui est une ode à la scène des clubs et de la danse du New Jersey.

En réponse au clip, un utilisateur de Twitter a tweeté à Ciara, disant: « Elle fait de la musique Tik Tok atp. » Bien que Ciara ne soit généralement pas du genre à se livrer à des plaisanteries en ligne, cette fois, elle a applaudi en écrivant: «Et… ..vous regardez… 🙂 en prenant le temps de commenter. Je dois l’aimer #CiCi EP.

Elle a ensuite applaudi avec une autre réponse après avoir réalisé de qui provenait le tweet.

« Pas l’entraîneur adjoint d’une équipe féminine de basket qui prend le temps de détester », a tweeté CiCi. « Ça n’a aucun sens. »

Ce commentaire intervient quelques jours seulement après un autre applaudissement surprenant de la chanteuse, qui a mis un autre fan à sa place suite à des critiques sur sa tenue.

Ciara, qui est actuellement enceinte de son quatrième enfant, a posté des photos et une vidéo sur Instagram la semaine dernière montrant son baby bump dans un crop top et une paire de jeans taille basse. Ce sont les bottes de combat volumineuses qui ont fait parler un adepte, laissant un commentaire sur la taille des pieds du chanteur.

« Quelle taille de chaussure porte-t-elle », a demandé un fan. CiCi a répondu avec un peu d’audace tout en prenant un moment pour promouvoir son album, en écrivant: « Assez grand pour botter votre a $$… CiCi le 8/18. »

On dirait que cette grossesse rend Ciara prête à affronter quiconque essaie de venir pour elle, sa musique ou ses pieds !