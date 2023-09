Ciara rit lorsqu’on l’interroge sur la coparentalité avec son ex Future

Ciara ne peut s’empêcher de rire lorsqu’elle pense à l’idée de devenir coparentale avec son ex, Future.

Lors d’un récent entretien avec La salle d’ombre Thembi – qui a été mis en ligne sur YouTube le 13 septembre – on a demandé à la chanteuse comment se déroulait sa relation de coparentalité avec Future.

Lorsque la question fut posée, Ciara ne put répondre que par un rire hystérique.

« Thembi, tu es génial », dit-elle finalement en continuant de rire. « OK, j’ai l’impression que cela veut tout dire », a répondu l’intervieweur.

Ciara et Future se sont fiancés en 2013 avant d’accueillir leur fils, Future Zahir, l’année suivante. Ils se sont séparés en 2014 au milieu de rumeurs d’infidélité de la part de Future.

Après leur séparation, la chanteuse « How We Roll » a commencé à sortir avec Russell Wilson, qu’elle a épousé en 2016. En plus de Future Zahir, 9 ans, Ciara partage également sa fille Sienna, 6 ans, et son fils Win, 3 ans, avec Denver. Quart-arrière des Broncos. Le couple attend actuellement leur troisième enfant.

Ailleurs dans l’interview, la chanteuse a évoqué la différence entre Ciara et son alter ego, CiCi.

Elle a noté que CiCi est plus susceptible de « vouloir la fumée », reconnaissant également son historique récent de clapbacks, ainsi que celui de Russell Wilson.

« Chaque fois que je réponds, c’est définitivement ce que je ressens sur le moment », a-t-elle expliqué.

La robe de Ciara pour la soirée des Oscars Vanity Fair 2023 a été un sujet de conversation récent qui a donné lieu à une réaction de Ciara, qui a balayé les critiques en publiant un TikTok pour commenter « l’indignation sélective ».

Quant à la façon dont elle a personnellement géré le contrecoup, la chanteuse a noté qu’elle devait simplement croire en sa «vision», trouvant également du réconfort en sachant qu’elle avait le soutien de son mari.