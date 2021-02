Tandis que Aaron Rodgers a volé la vedette lors de l’événement NFL Honors 2021, collègue pro-footballeur Russell Wilson a également été célébré: le quart-arrière des Seahawks de Seattle a été nommé homme de l’année Walter Payton NFL, et personne n’était plus fier que sa femme, Ciara.

Lors de la spéciale, diffusée le samedi 6 février, Rodgers, 37 ans, a été nommé joueur le plus utile pour la troisième fois et a laissé tomber une annonce d’engagement nonchalante et ambiguë, à la suite de E! Confirmation récente de News qu’il sort avec Shailene Woodley, 29. Ni elle ni le quart-arrière des Packers de Green Bay n’ont commenté leur relation.

Pendant ce temps, Rodgers pourrait s’inspirer de Wilson pour un mariage réussi. Ciara, qui l’a épousé il y a quatre ans, a publié un doux hommage à son mari sur Instagram.

«Vous êtes la personne la plus altruiste, aimante et attentionnée que je connaisse», a-t-elle écrit, à côté d’une photo des deux debout avec son nouveau trophée. « Votre cœur, votre dévouement et votre engagement à prendre soin des autres sont vraiment ce qui vous distingue. C’est l’une des choses les plus belles et les plus attrayantes à votre sujet! Je suis si fier de vous et de faire partie de votre grande mission d’impact autres! »