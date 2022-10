Ciara porte une salopette en cuir noir sans rien en dessous : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Ciara, 36 ans, a choqué les fans le 13 octobre lorsqu’elle a posté une vidéo d’elle portant une combinaison en cuir noir sans chemise ! Et la chanteuse “Goodies” a laissé la vidéo parler d’elle-même, car elle ne l’a sous-titrée qu’avec un seul emoji au cœur noir. Dans la vidéo sexy, Ciara a donné aux téléspectateurs un aperçu de son ensemble avant de prendre du recul et de montrer le style noir de jais de la tête aux pieds. Pour ajouter plus de cuir à la tenue, elle a opté pour une paire de bottes de combat noires à hauteur du genou.

La Séduire le modèle de couverture a même montré son dos nu pendant le clip! La femme de 36 ans arborait également des mèches blondes platine qu’elle a initialement lancées le 7 octobre via Instagram. Jeudi, les tresses de Ciara étaient attachées dans un élégant nœud supérieur qui comportait une frange élégante. Bien sûr, la beauté s’est assurée de ne pas oublier d’accessoiriser la tenue spectaculaire. Ciara portait une paire de boucles d’oreilles en diamant qui occupait la moitié de ses oreilles et superposait plusieurs colliers en or pour ajouter un look dramatique.

Sa vidéo sensuelle vient juste deux jours après Séduire ont annoncé que Ciara était le modèle de couverture de leur numéro de novembre. « @ciara est une artiste triple platine, danseuse, maman, entrepreneure… et maintenant notre star de la couverture de novembre ! Rappelez-vous quand elle a sorti son premier album studio Bonbons? Ce look de couverture d’album – fard à paupières rose pétale de rose, lèvres givrées et vagues douces – a dominé les planches d’humeur partout et a donné le ton aux #makeuptrends du début des années 2000. Depuis lors, son impact – sur la musique et la beauté – n’a fait que croître », lit-on dans la légende du point de vente.

Pour la couverture, la maman de trois enfants a coiffé ses cheveux dans un style chic et droit qui a mis en valeur son beau visage. Semblable à elle Bonbons couverture de l’album, Ciara stupéfaite dans un look monochromatique rose qui comportait même des gants roses. Le 11 octobre, la star a publié une vidéo des coulisses de sa journée sur le Séduire tirer. “Quelle rêve devenu réalité! Merci @Allure #BetterThangs », a-t-elle légendé le clip.

La gagnante d’un Grammy a parlé au magazine de ses propres moments difficiles et de la façon dont elle a prié pour les traverser. “J’ai passé de nombreuses nuits où j’ai prié, mais je l’ai considéré comme une douce opportunité de répandre l’amour et, espérons-le, d’inspirer les gens et de verser un peu de positivité dans leur cœur alors qu’ils l’écoutent et parlent de la vie”, a partagé Ciara. Ces jours-ci, elle se retrouve occupée à faire de la nouvelle musique avec des artistes comme Marcheur d’été et chanteuse country Marcheur Hayes. Mais lorsqu’elle ne prépare pas de pistes en studio, Ciara est occupée à gérer sa ligne de soins de la peau, OAM Skin, qu’elle a lancée le mois dernier. Elle est mariée à la star de la NFL Russel Wilson33 ans, avec qui elle partage deux enfants : Gagner2 et Terre de sienne5. La chanteuse partage également son fils, Futur Zahir Wilburn8, avec le rappeur, Avenir38.