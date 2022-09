Ciara facilite la progression dans la vie

Septembre est le mois de la sensibilisation aux soins personnels et qui de mieux placé que Ciara pour faire la couverture d’Ebony Magazine et parler de soins personnels ?

La mère, épouse, entrepreneure et artiste de 36 ans a parlé avec Magazine ébène à propos de sa nouvelle ligne de soins de la peau, de sa vision d’une industrie de la mode et de la beauté plus inclusive et de la façon dont elle a concrétisé ses rêves en un héritage durable pour elle-même et sa famille.

Ciara est dans le jeu musical depuis 18 ans maintenant et a fait évoluer son son, son style et son mode de vie au fil des ans. En plus de travailler sur son huitième album à venir, elle se fait également un nom dans l’industrie de l’alcool. Elle est investisseur et copropriétaire de Ten To One Rum, elle vient de lancer sa nouvelle marque de soin On a Mission (OAM en abrégé), et possède sa propre ligne de vêtements LITA by Ciara ainsi que The House of LR&C, une marque de mode durable maison qu’elle a co-fondée avec son mari en 2020.

Notre fille a été extrêmement occupée et collée au sujet de la mode, elle et le styliste Alexander Julian (assistante styliste, Chloé Lucan) n’ont pas déçu ! La pop-star a servi des looks de créateurs comme Dolce & Gabbana, Sacai, Laquan Smith et bien d’autres !

Ebony a demandé ce que c’était que d’être sous les projecteurs avec autant d’attention et de gagner en confiance sous les yeux du public. “Au début, c’était difficile de vivre ma vie devant le monde. Cela m’a rendu beaucoup plus prudent. Même lorsque vous avez vos moments les plus laids que vous souhaiteriez que personne d’autre ne puisse voir, vous n’avez pas le choix. Ma philosophie est de courir vers mes peurs et les choses qui me mettent mal à l’aise, alors j’ai couru pendant un moment.

Finalement, je me suis dit: “Tu sais quoi, c’est qui je suis et soit tu aimes ça, soit tu n’aimes pas.” Je ne peux pas vivre ma vie en fonction de ce que quelqu’un pense ou des commentaires de quelqu’un d’autre. Puis soudain, je vais commencer à penser cela dans ma tête parce que les mots sont puissants.

Si vous êtes fan de Ciara, vous savez qu’elle est une personne spirituelle et parle très fréquemment et sans vergogne de sa relation avec Dieu. Elle a pu surmonter ces sentiers en puisant dans son côté spirituel et s’est dit : « Je suis ce que Dieu dit que je suis. Dieu m’aime. Je vais bien.”

Si vous n’avez pas encore entendu « Ciara’s Prayer » et que vous attendez « Mr. Bien », vous voudrez peut-être le vérifier, le mémoriser et le dire tous les jours ! Elle a attribué ses prières constantes au succès de sa rencontre avec son mari, Russell Wilson.

Lorsqu’on lui a demandé quel est son conseil pour trouver un partenaire qui se sent comme un égal, elle a répondu : « N’ignorez pas les signes. Parfois, nous voulons faire bouger les choses avec des personnes qui ne cochent que quelques cases. La conversation est tout. Le premier jour où mon amour et moi avons parlé, je n’avais jamais eu une conversation comme ça avec une autre personne. Il faut vraiment écouter ce que les gens disent… C’est moins une question de mots, car les gens vont vous vendre un rêve, et plus de ce qu’ils font.

Alors, comment Ciara équilibre-t-elle le fait d’être une magnat de la multiplicité des traits d’union et parvient-elle à garder sa peau éclatante et ses soins personnels intacts ? Réalisant qu’elle devait mieux prendre soin de sa peau et créant sa propre ligne de soins de la peau, “On A Mission”.

« En tant que mère et entrepreneure, vous passez par les étapes. Mais en même temps, nous devons nous aimer nous-mêmes dans le processus. Cela fait donc partie de mon voyage d’amour sur moi-même.

Elle a révélé qu’elle avait toujours voulu créer une collection composée de produits incroyables pour donner à votre visage un éclat et améliorer votre routine de soins de la peau. Tous les produits sont testés cliniquement et dermatologiquement, ce qui était important pour elle. Elle a expliqué qu’il y avait beaucoup de réflexion et d’intentionnalité dans les produits, jusqu’aux textures.

OAM est maintenant disponible à l’achat chez On A Mission’s site Internet.

Quant à savoir quand les fans recevront de la nouvelle musique, Ciara a rassuré que l’album est en route et qu’il est nostalgique.

Cela me ramène à mon premier album d’une manière qu’aucun projet que j’ai fait jusqu’à présent n’avait auparavant.

Êtes-vous enthousiasmé par les nouvelles entreprises de Ciara ? allez-vous soutenir ? Faites-nous savoir ci-dessous!