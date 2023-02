Ciara étourdit à l’événement Grammy du Black Music Collective

La semaine des Grammy bat officiellement son plein et les méchants ont apporté leur A-game aux événements du tapis rouge.

Jeudi soir, Ciara est sortie dans cette robe à capuche chic et dos nu pour l’événement 2023 Recording Academy Honors Presented By The Black Music Collective, qui a honoré Lil Wayne, Missy Elliot et Dr. Dre avec les Global Impact Awards.

Certainement une tuerie certifiée pour Cici, qui était sur place pour aider à honorer sa collaboratrice de longue date et mentor Missy Elliott.

Ciara n’était pas la seule étourdissante à avoir opté pour le tout noir. La rappeuse Bia a opté pour ce look découpé en cuir qu’elle a complété avec des sandales à lanières. Magnifique non ?

La beauté QC Lakeyah était également habillée pour impressionner lors de l’événement.

Reginae Carter est venue avec son boo Armon Warren pour cascader pour son papa Weezy lors de sa soirée spéciale.

La belle Amber Riley a poursuivi la tendance noire dans une mini avec des bottes assorties.

Marsha Ambrosius et son mari Dez Billups ont foulé le tapis. Son casque est incroyable, n’est-ce pas ?

Chloe Bailey a été arrachée dans une combinaison à franges noires à franges transparentes pour sa performance sur scène de “One In A Million” d’Aaliyah dans le cadre de l’hommage de Missy.

Nous devons également montrer un peu d’amour à Mona Scott-Young, la manager de longue date de Missy, qui a également semblé incroyable lors de l’événement.

Et pendant que nous parlons de femmes puissantes dans la musique, il est juste que nous mentionnions également Sylvia Rhone.

Les caméras ont surpris Lil Kim en train de féliciter Lil Wayne lors de l’événement. On adore ce cliché franc !

Découvrez plus de moments de la soirée ci-dessous: