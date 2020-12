Les besties sont de retour! Après avoir fait un voyage à Cabo en octobre, mes amis Vanessa Bryant et Ciara s’est embarqué pour une autre escapade cette semaine: l’édition d’hiver.

Pour leur premier Noël sans la fin Kobe Bryant, le couple et leurs familles se sont rendus au Montana pour un voyage de ski.

Ciara a déclaré que c’était la première fois qu’elle essayait le sport enneigé. Le chanteur de « I Bet » a écrit sur Instagram, « La toute première fois que j’ai skié. Tellement amusant. Tout comprendre! En route pour les pistes », accompagnée d’une vidéo d’elle-même, vêtue d’une doudoune Moncler.

Elle et Vanessa ont posté plus d’une douzaine de photos de leur séjour glacial, qui montraient le groupe soudé jouant à huit balles, décorant des biscuits de Noël, faisant du tube intérieur la nuit et passant du temps de qualité avec leurs enfants.

Pendant le voyage, les filles de Vanessa et Kobe Natalia, 17, Bianka, 4 et Corsaire, 1. Leur fille de 13 ans Gianna est décédé en janvier dans le même accident d’hélicoptère qui a tué la légende du basket-ball.