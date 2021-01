Ciara et ses enfants ont débuté le week-end avec un touché total!

S’adressant aux médias sociaux le samedi 9 janvier, la chanteuse «Rooted» a fait fondre le cœur de ses millions de followers avec une série d’adorables photos de famille. La star de 35 ans et ses petits ont chacun bercé la même tenue pour encourager Russell Wilson, dont l’équipe, les Seahawks de Seattle, a joué contre les Rams de Los Angeles dans la ronde des éliminatoires de la NFL.

« Nous sommes si fiers de vous @DangeRussWilson », a déclaré Ciara sur Instagram, avant le coup d’envoi. « Je souhaite que nous puissions être au stade pour vous encourager aujourd’hui! Allez bébé! Allez papa! »

Les images montraient Ciara et ses trois enfants, Futur Zahir Wilburn, 6, Princesse Sienna Wilson, 3 et Gagnez Harrison Wilson, 5 mois, parée de vestes Varsity sur le thème des Seahawks. Chaque pièce comportait un «W» et un «3» patchs, qui étaient des clin d’œil à Russell. De plus, le dos des vestes était orné du texte « Seattle Seahawks » et incluait la mascotte de l’équipe de la NFL.