Ciara et Russell Wilson jouent à un jeu sur “Carpool Karaoke”

Super nouvelle les gars Covoiturage karaoké : la série présente de nouveaux épisodes aujourd’hui, vendredi 9 décembre sur AppleTV + et nous avons un clip exclusif pour votre plus grand plaisir.

Ciara et Russell Wilson jouent au jeu Mind Meld sur “Carpool Karaoke: The Series”

Ils sont fous ! Quoi de mieux que de regarder vos célébrités préférées s’amuser ensemble tout en jouant sur Covoiturage karaoké : la série? Les stars partageant une voiture, chantant sur leurs listes de lecture personnelles et se lançant dans des aventures cette saison incluent Sandra Oh et Duran Duran, le casting de Pour toute l’humanitéNikki Glaser et Wilco, Ciara et Russell Wilson, Kevin et Michael Bacon, Chris Redd et Method Man, et Hillary Clinton, Chelsea Clinton et Amber Ruffin.

Nous avons une exclusivité Covoiturage karaoké : la série clip de Russell et Ciara jouant à un jeu de Mind Meld. Découvrez-le ci-dessous!







Les mots sur lesquels ces deux-là correspondaient sont vraiment intéressant. C’est beau de voir une relation qui est si ouvertement affectueuse et aimante, n’est-ce pas ? ! Vous savez déjà ce que les Wilson faisaient dès qu’ils ont terminé ce tournage.

Voici une petite ventilation de ce à quoi s’attendre des nouveaux épisodes:

Sandra Oh et Duran Duran : C’est un rêve devenu réalité pour Sandra, la superfan de toujours, lorsqu’elle rencontre ses idoles pour la première fois, et même qu’elle se produit avec elles.

Pour toute l’humanité Distribution (Jodi Balfour, Edi Gathegi, Joel Kinnaman, Krys Marshall, Coral Peña, Shantel VanSanten, Cynthy Wu) : Dans l’espace, personne ne peut vous entendre crier, mais peuvent-ils vous entendre chanter « Spice Up Your Life » ? Le casting d’Apple Original est déterminé à le découvrir.

Nikki Glaser et Wilco : Le groupe emblématique de Chicago part à l’aventure avec la méga fan Nikki, avec une apparition de la grande Mavis Staples et un hommage à Ferris Bueller.

Hillary Clinton, Chelsea Clinton et Amber Ruffin : Hillary et Chelsea se tournent vers leur copine courageuse Amber pour obtenir de l’aide alors qu’elles chantent des hymnes stimulants, avec l’aide de Vanessa Williams.

Les frères Bacon: Ce duo célèbre leur groupe de longue date en reprenant des chansons d’autres groupes de frères et sœurs. De plus, Michael taquine Kevin pour ses années d’échecs de la mode.

Method Man et Chris Redd : De Stevie Wonder à DMX – et même Nickelback – le rappeur/acteur et riff comique à travers leur playlist et une série de Black Facts.

Ciara et Russel Wilson : Le couple puissant combine leurs passions alors qu’ils chantent sur les bangers de Ciara et se rendent sur le terrain de football pour une passe décisive.

Covoiturage karaoké : la série a décroché les plus grands honneurs aux Emmy Awards 2022, remportant la meilleure série courte de comédie, de drame ou de variétés pour sa cinquième victoire consécutive aux Emmy. La série a été nominée chaque année depuis son éligibilité et a remporté un Emmy pour chacune de ses quatre saisons précédentes, l’un des rares programmes de l’histoire à faire de même.

Nouveaux épisodes de Covoiturage karaoké : la série sont diffusés aujourd’hui, le 9 décembre sur Apple TV +.