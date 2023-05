Ciara défend la robe transparente d’après-soirée de Vanity Fair et applaudit les critiques

Ciara ne laisse pas les commentaires négatifs à son sujet à peine la robe de soirée Vanity Fair Oscar l’atteindre.

En mars, alors qu’Hollywood célébrait les Oscars 2023, un certain nombre de célébrités ont assisté à l’after party exclusive dans des looks risqués.

Ciara a fait une déclaration audacieuse (et a fait tourner les têtes) vêtue d’une robe en filet étincelante de Dundas avec un simple string noir et des cache-tétons.

L’interprète de « Goodies » a déclaré au magazine LVR de LuisaViaRoma que son créateur de vêtements, Peter Dundas, savait comment créer des vêtements adaptés au corps d’une femme.

TAPIS ROUGE DES OSCARS 2023 : LES STARS HOLLYWOODIENNES OSENT SE DÉNUDER DANS DES ROBES TRANSPARENTES ET DÉCOUPÉES

« Pierre [Dundas] est un ami proche depuis que nous avons assisté au Met Gala en 2021. Il me connaît bien, et il comprend et connaît le corps de la femme », a déclaré Ciara au point de vente, a rapporté Page Six.

« J’ai une appréciation de l’art de la mode et de la vision de l’artiste qui a créé le vêtement. »

Ciara a dit qu’elle avait « adoré » la robe après l’avoir vue pour la première fois sur le podium d’automne 2023 de Dundas.

« Je fais attention à chaque détail », a-t-elle déclaré, faisant référence à ses looks passés sur le tapis rouge.

En mars, Ciara a publié une vidéo TikTok dans laquelle elle abordait « l’indignation sélective » qui était un sujet de conversation sur les réseaux sociaux après l’événement.

Ciara s’est dirigée vers la caméra dans sa vidéo, vêtue d’un drap blanc, avec « POV: Comment je me rends à Vanity Fair l’année prochaine » écrit en haut de la vidéo.

Un audio de photographes appelant son nom a joué en arrière-plan alors qu’elle arborait de grandes lunettes de soleil noires surdimensionnées et prenait différentes poses.

Les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas tardé à commenter le look transparent de Ciara, les ensembles presque nus semblaient être un incontournable au Dolby Theatre en mars.

Rihanna, Lady Gaga et Mindy Kaling ont montré de la peau dans des robes transparentes lors de la plus grande soirée hollywoodienne de l’année.

« La scène de la mode est en constante évolution. Plus que jamais, les looks sur les tapis rouges sont devenus très imprévisibles », a déclaré la célèbre styliste de mode et costumier Johnny Wujek a déclaré à Fox News Digital à l’époque.

« Certains vont devenir classiques et propres, tandis que d’autres repousseront les limites et feront un » drame complet « », a déclaré Wujek.