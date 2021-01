Plus de deux douzaines de migrants ont été blessés lors d’une grande bagarre entre des ressortissants de Syrie et de plusieurs pays africains dans un camp d’accueil de migrants surpeuplé à l’extérieur de la capitale chypriote, a déclaré mardi un responsable du gouvernement.

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Loizos Michael, a déclaré à l’Associated Press que les 25 personnes avaient subi des blessures mineures et étaient depuis retournées au camp après avoir reçu les premiers soins à l’hôpital général de Nicosie.

Il a déclaré que les vitres avaient été brisées, les lits et autres équipements brisés et qu’une partie de la clôture du camp avait subi des dommages importants à la suite de la mêlée de sept heures qui avait été réprimée après l’intervention de la police anti-émeute. Les enquêteurs de la police tentent toujours de déterminer la cause de la bagarre, mais on pense qu’elle a commencé avec un petit nombre d’individus et s’est rapidement développée.

Michael a déclaré qu’environ 1500 migrants sont hébergés dans le camp d’une capacité de 1000 personnes, dont 600 sont en quarantaine conformément aux protocoles de prévention des coronavirus.

Un habitant du camp a déclaré au réseau de télévision Sigma de Chypre derrière la clôture de l’établissement que les tensions avaient augmenté entre les migrants de Syrie, du Nigéria et de Sierra Leone parce qu’ils n’avaient pas été autorisés à partir pendant un mois de verrouillage national imposé par le gouvernement pour réduire COVID -19 infections.

Le porte-parole de la police, Christos Andreou, a déclaré à Sigma TV que les troubles au camp ne s’étaient jamais produits à une telle échelle.

Chypre, divisée sur le plan ethnique, continue d’accueillir chaque jour de petits groupes de migrants, principalement de Turquie, qui se trouve à 80 kilomètres au point le plus proche. La plupart entrent dans l’île par le nord chypriote turc séparatiste, traversent une zone tampon poreuse contrôlée par l’ONU et entrent dans le sud internationalement reconnu pour demander l’asile.

Chypre est membre de l’Union européenne, mais seule la partie sud-chypriote grecque bénéficie de tous les avantages de l’adhésion.

Beaucoup de ces migrants qui arrivent sont des Syriens. Michael a déclaré qu’un quart des 7 000 migrants qui ont demandé l’asile l’année dernière étaient originaires de Syrie.

Le responsable du ministère de l’Intérieur a déclaré que Chypre, avec une population d’environ 900 000 habitants, ne pouvait pas faire face au flux constant d’arrivées de migrants. Il a déclaré que la Turquie était derrière une campagne orchestrée «pour modifier le caractère démographique de Chypre» en envoyant des migrants à Chypre.

Michael a affirmé que les entretiens avec un certain nombre de migrants ont indiqué que beaucoup avaient été «forcés» par les autorités turques de venir à Chypre.

La plupart des migrants qui arrivent sont des hommes célibataires qui sont examinés par les agences internationales d’application de la loi pour déterminer s’ils ont des liens avec des groupes extrémistes. Michael a déclaré que lors du décompte le plus récent, sept personnes soupçonnées de tels liens étaient détenues dans un camp différent et plus sûr.

Chypre souhaite que l’UE procède à une redistribution «plus juste» des migrants arrivant vers les États de première ligne, applique un accord avec la Turquie pour maintenir les migrants à l’intérieur de ses frontières et que le bloc conclue des accords de rapatriement avec des pays tiers.