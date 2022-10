Chypre, un paradis pour les expatriés russes, accueille les techniciens fuyant la guerre en Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

LARNACA, Chypre – Sur la plage large et peu profonde de Larnaca, un groupe de jeunes hommes pâles blottis sur leurs téléphones a perturbé la scène autrement idyllique de touristes britanniques et allemands heureux et bronzés allongés sur des chaises longues beiges soigneusement disposées. “Oui! Il a traversé le Kazakhstan », a crié Ruslan en russe, en prenant une gorgée triomphale de Keo, une bière blonde bon marché brassée localement. Son ami venait d’envoyer un texto disant qu’il avait fui la Russie après une attente angoissante de trois jours à la frontière, où il craignait qu’un avis d’un bureau d’enrôlement ne fasse dérailler son plan pour éviter les tranchées en Ukraine.

Depuis fin septembre, l’ordre du président russe Vladimir Poutine d’enrôler au moins 300 000 hommes pour aider à son invasion en berne de l’Ukraine est au cœur des discussions entre les Russes dans le nombre croissant de communautés d’émigrés à travers le monde, dont beaucoup ont connu une forte augmentation. dans les nouveaux arrivants, y compris à Larnaca.

La mobilisation de Poutine a incité des centaines de milliers d’hommes en âge de combattre à fuir la Russie, beaucoup abandonnant leurs familles pour traverser les frontières terrestres avec la Géorgie, le Kazakhstan et, dans de rares cas, la Finlande et la Norvège, s’ils détenaient un visa Schengen convoité. Ces visas, autorisant l’entrée dans 26 pays, la plupart de l’Union européenne, sont désormais extrêmement difficiles à obtenir car Moscou est confrontée à l’isolement international à cause de la guerre.

Depuis lors, la Finlande a suivi les pays baltes – Lituanie, Lettonie et Estonie – en refusant l’entrée aux Russes avec des visas de visiteur, fermant essentiellement les frontières de la Russie avec l’Union européenne. En Géorgie, des responsables ont déclaré qu’ils envisageaient de mettre fin à un régime sans visa existant avec la Russie. La Turquie, une autre plaque tournante majeure pour les Russes, durcit les exigences pour les immigrants souhaitant ouvrir un compte bancaire.

Chypre, une petite île ensoleillée de la Méditerranée divisée par son propre conflit territorial historique entre les Turcs et les Grecs, reste l’un des derniers refuges pour les Russes fuyant l’incertitude et la catastrophe que la guerre de Poutine en Ukraine a créées chez eux.

En tant que membre le plus à l’est de l’UE, Chypre est depuis longtemps une destination de choix pour les entreprises russes et les particuliers fortunés en raison de son processus d’immigration relativement simple, de ses faibles impôts et de sa volonté d’attirer autant d’entreprises étrangères que possible. Ses plages sont également un plus.

Ainsi, après l’arrivée des chars en Ukraine, une partie importante de la main-d’œuvre russe hautement qualifiée de la classe moyenne à supérieure – principalement des informaticiens – a afflué à Chypre, déclenchant une nouvelle vague de migration.

“Nous n’avons vu aucun signe de revirement dans la politique de Chypre”, a déclaré Oleg Reshetnikov, qui s’est installé sur l’île en 2014 et a créé CypRus_IT, une communauté de réseautage pour les milliers de spécialistes russophones. “Chypre reste l’un des meilleurs endroits pour les immigrants de Russie, d’Ukraine ou de Biélorussie dans toute l’Union européenne.”

Selon les estimations de Reshetnikov, jusqu’à 50 000 personnes ont déménagé à Chypre depuis février, principalement des Russes et des Ukrainiens cherchant à commencer une nouvelle vie loin de la guerre.

L’Ukraine exhorte les citoyens à éteindre les appareils et à économiser de l’énergie après les frappes aériennes

La plupart des Russes essaient de s’installer à Limassol, parfois surnommé « Moscou sur la Méditerranée » ou « Limassolgrad », où le discours russe peut être entendu partout en raison de la taille de la communauté existante, qui est desservie par un réseau bien huilé de n’importe qui. des avocats et des agents immobiliers aux nounous et aux techniciens en manucure.

L’afflux soudain au printemps a vu le marché immobilier en plein essor, les sociétés de location de voitures se démenant pour répondre à la demande et les parents nouvellement arrivés se disputant les places dans les écoles anglophones. Ceux qui sont venus en été, ou dans le cadre de la deuxième vague déclenchée par l’annonce de la mobilisation du 21 septembre, ont généralement été contraints de s’installer à Larnaca ou à Nicosie, qui sont relativement moins populaires.

“Il y avait déjà de sérieux problèmes de logement quand j’ai déménagé ici : les prix ont doublé, les locations annoncées sur les sites Web ont été récupérées en quelques heures seulement”, a déclaré Yevgenia Korneeva, directrice artistique de 28 ans dans une société de jeux, qui a déménagé. de Chypre à partir de Moscou en avril. “A Limassol, la ville la plus chère de Chypre, trouver un appartement de deux chambres à moins de 2 000 euros est considéré comme une chance.”

Korneeva a déclaré que son entreprise, basée à Chypre, avait soutenu sa décision de quitter la Russie après le déclenchement de la guerre et s’était occupée de la plupart des formalités administratives. Mais être soudainement déconnectée de ses amis et de sa famille et essayer de s’installer dans une nouvelle vie sans son partenaire, qui ne pouvait pas quitter la Russie tout de suite, a nui à sa santé mentale, a-t-elle déclaré.

«J’ai eu tous ces problèmes d’immigrants de routine s’accumulant en plus de surveiller constamment les nouvelles sur la guerre et d’avoir honte de m’inquiéter de choses comme un climatiseur cassé alors qu’il y a de telles horreurs en cours», a déclaré Korneeva.

Le gouvernement russe a tenté de lutter contre la fuite des cerveaux high-tech avec divers édulcorants, notamment des taux hypothécaires plus bas et, plus récemment, des exemptions du service militaire. Mais ces tactiques ont pour la plupart échoué car peu pensaient que leur vie ne serait pas touchée par la guerre.

Cette méfiance s’est avérée justifiée vendredi lorsqu’un avocat qui a tenté d’empêcher la mobilisation d’un informaticien de 33 ans a rapporté que son client était décédé la semaine dernière en Ukraine.

L’informaticien, Timur Ismailov, avait droit à une exemption car il occupait un poste clé dans l’une des plus grandes banques russes. Mais les listes déposées par son employeur ne sont pas parvenues à temps à l’état-major de l’armée et Ismailov, qui a reçu une convocation le 23 septembre, s’est rapidement retrouvé dans les tranchées pour être tué quelques semaines plus tard dans une attaque au mortier, a déclaré son avocat Konstantin Yerokhin.

“Nous avons déposé plus de 7 plaintes, intenté une action en justice, soumis des demandes à toutes les lignes d’assistance disponibles, nous sommes adressés aux médias, mais c’est le résultat”, a déclaré Yerokhin.

La Russie retire des hommes de la rue pour combattre en Ukraine

Les Russes vivant dans d’autres pays de l’UE, en particulier les pays baltes, ont signalé l’hostilité des résidents locaux qui considèrent tous les Russes au moins en partie responsables de la guerre de Poutine en Ukraine. Chypre, cependant, a une longue histoire d’accueil des Russes, de leurs entreprises et de leur argent.

Cette approche à bras ouverts a provoqué un contrecoup lorsque les responsables de l’UE ont exprimé leur malaise face au soi-disant programme de passeport doré par lequel Chypre offrait aux riches investisseurs un chemin vers la citoyenneté, tout en facilitant l’afflux d’argent sale vers l’Europe.

En 2020, Chypre a suspendu le programme, mais il est encore relativement facile de créer une entreprise à Chypre et d’obtenir des permis de séjour pour les travailleurs hautement qualifiés qui atteignent le seuil de salaire de 2 500 euros par mois, soit environ cinq fois le salaire médian russe.

Les Russes ne sont pas les seuls à chercher refuge à Chypre. L’île compte également une communauté ukrainienne croissante, avec au moins 16 000 réfugiés arrivés depuis le 24 février, selon le ministère chypriote de l’Intérieur.

Avant l’invasion de Poutine, les diasporas russe et ukrainienne coexistaient pour la plupart sans problème. Mais la guerre a apporté des tensions sociales inhabituelles sur l’île, les médias locaux faisant état d’altercations verbales entre des enfants ukrainiens et russes dans les écoles.

La capitale, Nicosie, a également connu un mélange rare de manifestations pro-russes critiquant Chypre pour son soutien aux sanctions de l’UE et de plus grands rassemblements anti-guerre organisés par des Russes et des Ukrainiens.

L’invasion de la Russie a forcé les dirigeants chypriotes à opposer le soutien politique à l’UE et à l’Ukraine et la dépendance économique de l’île vis-à-vis de l’argent russe. La Russie représente environ un quart des investissements étrangers à Chypre et, avant la guerre, les Russes généraient environ 20 % des revenus du tourisme.

L’Ukraine improvise avec des défenses aériennes vieillissantes pour contrer les missiles russes

“D’où Chypre va-t-elle tirer ses touristes russes ?” L’ambassadeur russe Stanislav Osadchiy s’est moqué des responsables chypriotes lors d’une interview en mars avec un radiodiffuseur local.

Mais après une brève hésitation, Chypre a appuyé l’Ukraine et les sanctions de l’UE pour punir Moscou, tout en signalant qu’elle ne fermerait pas la porte aux Russes.

Le président chypriote Nicos Anastasiades a cité la propre histoire d’invasion et d’occupation de son pays comme raison de se tenir aux côtés de l’Ukraine, mais a également déclaré que Chypre “n’a rien contre” les citoyens russes. Le ministère chypriote des Affaires étrangères s’est opposé à une interdiction générale de visa pour les touristes russes lancée par certaines capitales de l’UE.

Certains immigrés russes se disent prêts à rester à Chypre, tandis que d’autres considèrent l’île comme une base temporaire avant de déménager ailleurs en Europe ou aux États-Unis. Peu, cependant, s’attendent à rapporter leurs compétences en Russie.