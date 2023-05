Chypre prend des mesures supplémentaires pour assurer la sécurité aérienne face aux incursions d’avions de guerre turcs

Les autorités chypriotes affirment qu’elles déploient des efforts supplémentaires pour s’assurer que la sécurité des vols n’est pas compromise par les avions de combat et les drones militaires turcs volant dans l’espace aérien surveillé chypriote sans déposer de plans de vol ni communiquer avec le contrôle du trafic aérien.

La question des vols militaires turcs non réglementés est revenue sur le devant de la scène au début du mois lorsque les autorités chypriotes ont déclaré qu’un avion de guerre turc avait « illégalement » survolé une zone tampon contrôlée par les Nations Unies qui traverse la nation insulaire ethniquement divisée sur ce que l’on croyait être une mission de veille.

« Malgré ces actes illégaux de la Turquie et l’exploitation illégale du soi-disant contrôle du trafic aérien par l’entité sécessionniste, le Département de l’aviation civile de Chypre fait tout son possible pour assurer la fourniture en toute sécurité des services de trafic aérien dans la FIR de Nicosie en dans son intégralité », a déclaré mercredi le gouvernement chypriote à l’Associated Press.

Bien que l’Autorité de l’aviation civile internationale reconnaisse le gouvernement chypriote comme la seule autorité de la circulation aérienne dans les 67 567 mètres carrés de l’île. mile Flight Information Region (FIR), les Chypriotes turcs ont déclaré leur propre espace aérien dans le nord et des vols directs à destination et en provenance d’un aéroport du nord qui a enregistré 23 224 arrivées et départs combinés l’année dernière.

Mais les avions de passagers traversant la FIR de Chypre ont reçu des instructions de vol différentes, ce qui a conduit à « la confusion et l’incompréhension » parmi les pilotes, bien que le risque d’accident soit extrêmement faible, selon l’agence européenne de la sécurité aérienne.

Dans le passé, il y a eu un certain nombre de cas où des aéronefs se sont dangereusement rapprochés les uns des autres en raison de ces instructions contradictoires.

La Turquie ne reconnaît pas Chypre en tant qu’État et est le seul pays à reconnaître un État chypriote turc sécessionniste dans le tiers nord de l’île. Les Chypriotes turcs ont déclaré leur indépendance près d’une décennie après une invasion turque de 1974 déclenchée par un coup d’État visant à l’union avec la Grèce.

La Turquie maintient également une force militaire importante et de nombreuses installations militaires dans le nord, y compris un aérodrome à partir duquel des drones militaires sont connus pour opérer.

Les autorités chypriotes turques insistent sur le fait qu’il y a « deux États souverains » à Chypre « où chacun exerce un contrôle effectif sur son propre territoire, y compris son espace aérien ». Dans une déclaration à l’AP, ils accusent les autorités gouvernementales chypriotes d’être « confrontatives » et de donner des « instructions potentiellement trompeuses » aux pilotes tout en appelant au « dialogue et à la coopération ».