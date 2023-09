Chypre organise un exercice militaire avec la France, l’Italie et la Grèce pour renforcer la sécurité en Méditerranée orientale

NICOSIE, Chypre (AP) — Le président chypriote a déclaré jeudi que les manœuvres militaires conjointes avec trois autres États membres de l’Union européenne en cours en Méditerranée orientale soulignent la volonté du bloc d’assurer la sécurité et la stabilité dans la région.

Le président Nikos Christodoulides a déclaré que l’exercice avec la France, l’Italie et la Grèce revêtait une « importance géostratégique particulière » pour le bloc des 27 membres et d’autres, dont les États-Unis.

Christodoulides a déclaré que son gouvernement mettait « un accent particulier » sur la modernisation des installations militaires de l’île afin de tirer pleinement parti de sa situation géographique à l’extrême sud-est de l’Europe et à proximité du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Il s’exprimait à la veille d’une visite à la frégate française Chevalier Paul, qui participe à l’exercice, et a souligné que la démonstration de force ne se retourne contre aucun autre pays – une allusion voilée à la Turquie, avec laquelle Chypre partage un passé violent. y compris une invasion turque en 1974 provoquée par un coup d’État visant à former une union avec la Grèce.

Depuis lors, l’île a été divisée selon des lignes ethniques, le nord chypriote turc séparatiste étant séparé du sud chypriote grec où siège le gouvernement internationalement reconnu.

La Turquie, membre de l’OTAN, ne reconnaît pas Chypre en tant qu’État et revendique une grande partie de la zone économique exclusive offshore de l’île, où plusieurs gisements importants de gaz naturel ont été découverts.

L’exercice de cinq jours, qui a débuté lundi et porte le nom de code EUNOMIA 4-2023, implique les forces navales et aériennes, notamment des chasseurs à réaction français Rafale et des avions de transport Airbus A400M Atlas, selon un communiqué du ministère chypriote de la Défense.

L’exercice comprend également, pour la première fois cette année, des exercices d’évacuation des civils en cas d’urgence régionale.

La Grande-Bretagne a utilisé Chypre comme point de passage pour évacuer des centaines de ses citoyens du Soudan lorsque des combats ont éclaté là-bas entre l’armée soudanaise et une force paramilitaire rivale à la mi-avril. Alors que le chaos et la violence engloutissaient ce pays africain, de nombreux pays étrangers se sont précipités pour évacuer leurs citoyens du Soudan au moyen de ponts aériens et de convois terrestres complexes.

The Associated Press