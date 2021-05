Le ministre de la Santé, Constantinos Ioannou, a décrit l’initiative comme «Un pas vers le retour à un rythme d’activité sociale et économique plus normal», et « une étape importante pour sortir de l’incertitude. »

Les responsables de la santé chypriotes ont maintenant supprimé un service de text-in précédemment créé qui permettait aux personnes de quitter leur domicile après avoir reçu l’approbation officielle des autorités, à condition qu’il y ait une raison valable.

Les Chypriotes qui espèrent accéder aux lieux d’accueil qui rouvrent progressivement dans le pays seront désormais tenus de montrer le soi-disant coronavirus « passe de sécurité » ce qui indique qu’un citoyen a reçu au moins une dose d’un vaccin approuvé contre le coronavirus.

Les survivants qui se sont rétablis de Covid-19 au cours des six derniers mois ainsi que ceux avec la preuve d’un test PCR négatif au cours des 72 heures précédentes peuvent également obtenir un Covid « passe de sécurité » pour profiter d’une nuit en ville.

Les autorités chypriotes affirment que «Carte de sécurité» La mesure n’est que temporaire et durera jusqu’au 31 mai, en vue d’accélérer le programme de vaccination de l’île et de réaliser l’immunité du troupeau (moment auquel plus de 65% de la population adulte a reçu au moins une dose du vaccin).

Un couvre-feu nocturne à partir de 23 heures restera cependant en vigueur dans un avenir prévisible.

Chypre a subi une troisième vague principalement causée par la variante britannique la plus contagieuse du coronavirus ces derniers mois. Samedi, le pays a enregistré 397 nouveaux cas à la suite d’un record quotidien de 71 250 tests.

Les autorités chypriotes espèrent relancer l’économie du pays en autorisant l’entrée illimitée des touristes vaccinés à partir du 10 mai.

Le sud de Chypre a enregistré quelque 70000 cas d’infection à Covid-19, entraînant au moins 334 décès depuis mars 2020.



