NICOSIE, Chypre (AP) – Chypre et les Émirats arabes unis ont signé mardi leur premier accord de coopération militaire alors que la nation insulaire de la Méditerranée orientale cherche à renforcer ses relations avec les pays voisins du Moyen-Orient.

Chypre a déjà conclu des accords militaires avec l’Égypte, Israël et la Jordanie, et ses forces armées organisent des exercices d’entraînement avec les forces de ces pays. La nation a également signé un accord pour aider à former l’armée libanaise.

Le ministère chypriote de la Défense a déclaré dans un communiqué que l’accord avec les EAU prévoyait la tenue de manœuvres militaires conjointes, de programmes de formation et de consultations sur l’expansion de la coopération opérationnelle.

Le ministre chypriote de la Défense Charalambos Petrides a signé l’accord lors d’une téléconférence et a accepté de rencontrer son homologue émirien une fois que les conditions relatives à la pandémie de coronavirus seront autorisées, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Petrides a salué cet accord comme le début d’une relation longue, puissante et stratégique entre les ministères de la Défense et les forces armées des deux pays.

Les Émirats arabes unis ont participé à un exercice militaire maritime et aérien à grande échelle au large de l’Égypte en novembre. Des personnels français, grecs, égyptiens et chypriotes ont également participé aux exercices portant le nom de code Medusa.

Petrides a déclaré que l’exercice avait démontré les perspectives d’élargissement de la coopération militaire entre les Émirats arabes unis et Chypre.