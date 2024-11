Chypre est déterminée à élargir ses liens de défense avec les États-Unis, déclare son président

NICOSIE, Chypre — Le président de Chypre a déclaré dimanche que son administration était déterminée à élargir la coopération en matière de défense et de sécurité avec les États-Unis, alors que sa rencontre avec le président américain Joe Biden la semaine dernière a tracé la voie aux « prochaines étapes ambitieuses » des relations bilatérales qui sont actuellement à un « stade historique ». haut. »

Le président Nikos Christodoulides a déclaré que « l’orientation claire de la politique étrangère » de son gouvernement a permis d’approfondir le partenariat stratégique entre Chypre et les États-Unis au cours des 18 premiers mois de son mandat de cinq ans dans des domaines tels que la coopération en matière d’application des lois en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion des sanctions, ainsi que énergie.

La pièce maîtresse de cette coopération en matière de sécurité est le centre de sécurité portuaire et maritime financé par les États-Unis, connu sous son acronyme. CYCLOPE où les responsables des pays voisins, dont la Libye, le Yémen et le Liban, reçoivent une formation clé allant de la cybersécurité à l’inspection des navires.

Christodoulides a dit son Visite du 30 octobre à la Maison Blanche « est une preuve et une reconnaissance du rôle géostratégique de Chypre ainsi que du potentiel et des capacités du pays. »

« Chypre peut être un ‘port de stabilité’ fiable et en même temps un pays qui a pour vision de transformer sa région immédiate, aux côtés de ses partenaires, en une région de promesse, de stabilité, de coopération et de prospérité », a déclaré Christodoulides dans un courrier électronique. réponse à un questionnaire d’Associated Press.

Le président chypriote a déclaré que son administration « envisageait certainement » de se procurer des armes fabriquées aux États-Unis après la levée en 2020 d’un embargo sur les armes qui durait depuis plusieurs décennies. Mais avant de tels achats, il faut que le Congrès américain lève son embargo pour une période prolongée. Actuellement, celui-ci est renouvelé chaque année.

Christodoulides a déclaré que le rôle géostratégique de Chypre est mis en évidence par le fait que depuis le 27 septembre, quelque 3 635 ressortissants de pays tiers provenant de 29 pays ont été rapatriés via cette nation insulaire après leur évacuation du Liban. Il a déclaré que plusieurs pays considèrent Chypre comme une « plaque tournante des départs assistés et un lieu sûr temporaire (TSL) » où les ports, les aéroports et les hébergements temporaires désignés de l’île sont utilisés pour les départs civils ou militaires. Il n’a pas précisé ces pays.

Il a déclaré que Chypre était prête à réagir si et quand une évacuation massive du Liban était déclenchée.

Une autre initiative clé pour laquelle Chypre a reçu des applaudissements internationaux et a été pointée du doigt par Biden est le plan dit Amalthea, qui a vu la création du Corridor maritime Chypre-Gaza par lequel quelque 20 000 tonnes d’aide ont afflué vers le territoire palestinien au début de cette année.

La majeure partie de cette aide est parvenue à Gaza grâce à un projet de jetée temporaire de 230 millions de dollars construit par les États-Unis et qui a duré environ quatre mois après avoir été en proie à des conditions météorologiques turbulentes, à des menaces pour la sécurité et à des restrictions drastiques en matière de personnel.

Christodoulides a déclaré que des travaux étaient en cours en coopération avec les États-Unis, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et l’Union européenne, pour réactiver la route maritime vers Gaza via le port israélien d’Ashdod. L’aide collectée sera soumise à un contrôle de sécurité à Chypre et expédiée à Ashdod « pour une livraison rapide à Gaza ».

« Nous entretenons d’excellentes relations de longue date avec nos pays voisins, étayées par la confiance, et nous avons toujours agi comme la voix de la région au sein de l’Union européenne, ainsi que comme un interlocuteur et un partenaire fiable avec tous les États de la région », a déclaré Christodoulides.

Sur sa décision d’inviter Responsables du FBI et du ministère américain de la Justice Pour aider les forces de l’ordre chypriotes à mettre fin au contournement des sanctions russes par l’intermédiaire d’avocats et de comptables chypriotes, Christodoulides a déclaré : « nous sommes fermement déterminés à laver la réputation de notre pays au niveau international et à prouver que Chypre est un État pleinement aligné sur les principes et les valeurs de l’Occident ».

Il a déclaré que « plusieurs cas » de possibles contournements des sanctions font l’objet d’une enquête « et que l’objectif est de les traduire en justice le plus rapidement possible ».

Concernant la coopération énergétique, Christodoulides a souligné le fait que les deux géants américains de l’énergie ExxonMobil et Chevron sont actifs dans la recherche d’hydrocarbures dans la zone économique offshore de Chypre est « un vote de confiance » envers la nation insulaire.

Il a déclaré que l’année prochaine serait une « étape importante » pour les deux sociétés énergétiques. ExxonMobil et son partenaire QatarEnergy, qui ont découvert un gisement de gaz naturel important dans l’une des deux zones, ou blocs, pour lesquels ils détiennent des licences d’exploration, devraient forer deux puits supplémentaires en janvier de l’année prochaine.

Chevron devrait finaliser la mise au point d’un plan de développement révisé pour son champ gazier Aphrodite, estimé à environ 4,2 billions de pieds cubes de gaz naturel.

« Comme le premier gaz d’Aphrodite est mis sur le marché, cela fait automatiquement de Chypre un vendeur de gaz, ce qui est extrêmement important non seulement en termes monétaires mais aussi pour des raisons géopolitiques », a déclaré Christodoulides.