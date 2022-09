Chypre aide à secourir 300 migrants à bord d’un bateau à destination de l’Italie

NICOSIE, Chypre (AP) – Chypre a aidé au sauvetage d’un petit bateau en bois bourré de plus de 300 migrants qui flottait à la dérive à 203 kilomètres (126 miles) à l’ouest de la nation insulaire, a déclaré mardi un responsable chypriote.

Le commandant du Centre conjoint de coordination de sauvetage de Chypre, Andreas Charalambides, a déclaré à l’Associated Press que le capitaine du bateau de 18 mètres (60 pieds) avait envoyé un appel de détresse lundi après-midi après avoir rencontré des problèmes de moteur.

Un hélicoptère et trois patrouilleurs de la marine et de la police ont été dépêchés pour offrir une assistance au bateau qui, selon Charalambides, avait quitté le Liban il y a trois jours et tentait de rejoindre l’Italie avec de nombreuses femmes et enfants à bord.

Les autorités n’ont pas pu déterminer immédiatement la nationalité des migrants à bord du bateau, mais rien n’indique que l’un d’entre eux ait eu des problèmes de santé, a déclaré Charalambides. Tous les migrants ont été transférés en toute sécurité à bord du cargo Paolo Topic, battant pavillon des Îles Marshall, qui se trouvait à proximité.

Charalambides a déclaré que les autorités avaient demandé au capitaine du Paolo Topic de 250 mètres (820 pieds) de mettre le cap sur le port chypriote de Limassol afin que les migrants puissent débarquer. Mais il a ajouté que le capitaine avait choisi, sous la direction de la société propriétaire du navire, de se diriger vers sa destination initiale d’Istanbul.

Autrefois pays d’accueil de réfugiés, le Liban est devenu une rampe de lancement pour des migrations dangereuses par voie maritime vers l’Europe. Alors que la crise économique du pays s’aggravait, de plus en plus de réfugiés libanais, ainsi que de réfugiés syriens et palestiniens ont pris la mer, les agences de sécurité faisant état de tentatives de migration déjouées presque chaque semaine.

