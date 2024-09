Chybik + Kristof conçoivent une école maternelle « culturellement sensible » dans le nord de l’Inde

Le studio d’architecture Chybik + Kristof a dévoilé les plans d’une école maternelle en bois et en terre battue qui comprendra une salle de classe extérieure abritée par des auvents en tissu à Mulbekh, en Inde.

Prévue pour être construite dans la région montagneuse et isolée du Ladakh, l’école publique Spring Dales a été conçue par Chybik + Kristof en collaboration avec l’organisation non gouvernementale Himalayan Patron et servira d’exemple de préservation culturelle dans la région.

Le bâtiment, qui s’inscrit dans un plan directeur plus vaste pour Mulbekh, fournira un espace éducatif permettant aux enfants locaux d’accéder à l’éducation sans avoir à se déplacer dans les villes.

« Cette école est la première étape d’un ambitieux plan directeur de campus visant à créer des espaces de caractère, de haute qualité et culturellement sensibles pour l’éducation d’une nouvelle génération d’enfants dans la belle région montagneuse de Ladhaki », a déclaré à Dezeen le co-fondateur du studio Ondrej Chybik.

« Le climat, la topographie et le manque de transports ont longtemps constitué un obstacle à l’éducation locale, mais une nouvelle conception soucieuse du climat – raffinée avec des années de tradition locale, associée aux principes de la physique moderne – garantira la longévité de Mulbekh pendant de nombreuses années. venir. »

Rendant hommage à l’architecture traditionnelle de la région, l’école de 375 mètres carrés sera construite à partir d’une structure en bois et en pisé, destinée à imiter les teintes des collines environnantes.

Répartie sur deux niveaux, l’école comprendra deux volumes nichés dans un site plat et reliés par une cour centralisée et des passerelles surélevées.

Quatre salles de classe seront situées dans les volumes, qui comprendront trois espaces d’apprentissage intérieurs et un quatrième espace d’apprentissage extérieur à l’étage supérieur.

Ici, une structure de pavillon en bois – complétée par des auvents en tissu bleu conçus pour « refléter la couleur du ciel » – offrira un espace d’apprentissage extérieur abrité.

Flanquant les deux volumes se trouveront des escaliers donnant accès à des passerelles surélevées reliant les espaces des étages supérieurs.

Les visualisations de l’espace révèlent l’utilisation de carreaux bleus décoratifs pour recouvrir entièrement les allées de l’étage supérieur ainsi que certaines zones du rez-de-chaussée.

Les fonctionnalités ludiques comprendront un toboggan tournant qui se déplacera de la passerelle de l’étage supérieur jusqu’à la cour.

Dans les salles de classe, d’épais murs et colonnes en pisé seront mis en valeur par des plafonds, des sols et des cadres de fenêtres en bois pour créer des intérieurs texturés avec des meubles en bois.

De grandes fenêtres bordées de rebords profonds attireront la lumière à l’intérieur et offriront une vue imprenable sur le terrain environnant.

En réponse au climat et à la topographie de la région, l’école maternelle présentera une conception passive orientée au sud, avec des ouvertures orientées pour optimiser l’apport solaire et la ventilation transversale.

« La région de Ladhaki connaît un climat diversifié et imprévisible, avec des hivers et des étés extrêmes et une saison de moussons », a expliqué Chybik.

« Toutes ces mesures permettront également de maintenir une faible consommation d’énergie pour un campus soucieux du climat dont les enfants pourront profiter confortablement pendant une année scolaire plus longue. »

L’école devrait être achevée en 2025 et, parallèlement au plan directeur plus large, a été conçue en collaboration avec des constructeurs, des ingénieurs et des fabricants locaux.

Ailleurs, une extension « légère et délicate » a été ajoutée à une école d’Aeschi, en Suisse, et dix écoles souterraines sont actuellement en cours de construction à Zaporizhzhia, en Ukraine.

Les visualisations sont une gracieuseté de Chybik + Kristof.