Les parieurs n’ont pas attendu longtemps pour parier sur le match de la semaine 2 entre les Bears de Chicago et les Packers de Green Bay, qui devrait avoir lieu au Lambeau Field le Sunday Night Football.

Le marché a évolué sur le spread et le total depuis l’ouverture des deux lignes à Césars Sportsbook, le partenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports. Le total a connu le plus grand mouvement, perdant plus d’un point par rapport au numéro d’ouverture.

Le match de dimanche entre les Packers et les Bears a maintenant un total de points de 43 après une ouverture à 44,5. Ce mouvement est intervenu en moins d’une journée, le marché réagissant aux premières lignes de paris lundi.

Essayons de comprendre ce qui a conduit au mouvement sur le total, d’accord ?

D’une part, les deux équipes sont passées bien sous le total de points au cours d’une semaine 1 qui a finalement vu des matchs à deux chiffres finir sous. Les Packers n’ont réussi que sept points dans une défaite 23-7 contre les Vikings du Minnesota, qui s’est terminée bien en deçà du total de clôture de 47. Les Packers semblaient désorientés en attaque, en particulier le nouveau groupe de receveurs essayant de remplacer Davante Adams.

Au moins, la météo pourrait être à l’origine de la victoire 19-10 des Bears sur les 49ers de San Francisco. La pluie est tombée à la hâte dimanche matin, entraînant des conditions de jeu défavorables et un total de points tombé à 38 au coup d’envoi.

Ces deux équipes seront probablement plus une sous-équipe cette saison, ce qui était le cas en 2021. Les Packers sont passés sous leur total neuf fois au cours de la saison régulière en 2021, tandis que les Bears ont accompli l’exploit 10 fois via la base de données de SportsOddsHistory. .

Pourtant, ce qui est vraiment intéressant dans la réaction du marché au total, c’est que l’écart a en fait un peu gonflé. Les Packers ont ouvert en tant que favoris de 9,5 points, mais suffisamment de paris sont venus lundi matin pour pousser l’écart à deux chiffres.

Non seulement 10 est un chiffre clé pour les parieurs, mais la combinaison d’un large écart et d’un faible total pourrait constituer une bonne opportunité de parier sur ce match. Par exemple, si vous pensez que les Bears vont produire mieux offensivement sur la terre ferme – du moins par rapport à ce qu’indiquent les cotes de paris actuelles – alors il pourrait être avantageux de prendre les points ou les plus.

C’est finalement à vous de décider, mais le mouvement du début de la semaine est certainement intéressant et mérite d’être surveillé jusqu’au coup d’envoi.