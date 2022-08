Chutes Hall à Orion – Shaw Local

Mac Resetich a couru pour un touché et a renvoyé un coup de pied pour un touché vendredi alors que Hall a perdu, 42-12, contre Orion dans un crossover de la Conférence Three Rivers à Orion lors du retour de Randy Tieman en tant qu’entraîneur-chef.

Resetich, qui a joué le quart-arrière et a principalement manqué la formation Wildcat, a eu un troisième touché rappelé sur un bloc illégal.

Les Red Devils tiraient de l’arrière, 28-12, à la mi-temps.

Coopérative Amboy 28, Polo 12 : Les Clippers ont fait une déclaration lors de la soirée d’ouverture en éliminant les doubles champions d’État en titre à huit à Polo.

Le quart-arrière Tucker Lindenmeyer a couru pour un touché et a lancé deux passes de touché pour aider les Clippers à prendre une avance de 20-6 à la mi-temps.

Il a ouvert le score avec une course de TD de 33 verges puis s’est connecté avec Brennan Blaine pour une paire de passes de TD – la première de 30 verges et la seconde de 10 verges.

Lindenmeyer a également intercepté une passe de Polo à la ligne des 5 mètres avec 1:14 à jouer en première mi-temps.

Lors du premier jeu d’Amboy en seconde période, Kye Koch a couru pour un touché de 55 verges pour donner aux Clippers une avance de 28-6 avec 7:35 à faire au troisième quart.

Érié-Prophetstown 54, Mendota 34 : Anthony Childs a couru pour 278 verges a marqué trois touchés en 42 courses vendredi, mais les Trojans n’ont pas pu suivre le rythme lors d’un crossover de la Conférence de Three Rivers à Erie.

Isaac Smith a ajouté une paire de scores pour Mendota, qui traînait 26-6 à la mi-temps. Smith a marqué sur une passe de 5 verges de Justin Randolph et sur une course de 48 verges. Smith a terminé avec quatre réceptions pour 61 verges et sept courses pour 56 verges.

Randolph a complété 19 des 35 passes pour 217 verges.

Villa Grove 33, Bureau Valley 12 : Mason Goossens a marqué deux touchés alors que le Storm est tombé lors d’un match hors conférence vendredi à Villa Grove.

Gibson City-Melvin-Sibley 23, Fieldcrest 14 : Les Knights ont montré l’amélioration que leur personnel d’entraîneurs recherchait dans leur match d’ouverture vendredi après une chute sans victoire en 2021. Ils n’ont cependant pas obtenu la victoire pour le montrer.

Le quart-arrière de Fieldcrest Brady Ruestman a lancé pour 125 verges et un touché, mais a été intercepté cinq fois par les Falcons. Koltin Kearfott a ajouté 49 verges par la passe et un touché.

Jozia Johnson (49 verges) et Jackson Hakes (12 verges) ont transporté les touchés des Knights avec l’ouverture du score de Johnson avant que GCMS ne marque les 16 suivants pour prendre une avance qu’il n’a jamais abandonnée. Landon Modro a enregistré neuf plaqués, dont un pour perte, pour Fieldcrest, qui est de retour en action vendredi en accueillant son rival El Paso-Gridley