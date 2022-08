Chutes de neige précoces prévues pour les régions du nord du Canada

Alors que les chutes de neige pendant l’été peuvent sembler inhabituelles pour les Canadiens du Sud, le Nord est bien équipé pour la neige qui devrait tomber cette semaine.

MétéoMédia prévoit des chutes de neige mouillée pour certaines parties du Nunavut mercredi soir, alors que des précipitations croissantes et des températures plus froides que la normale sont attendues.

Iqaluit, Igloolik, Repulse Bay et Kugaaruk sont quelques-unes des régions du nord du Canada qui connaissent une basse pression qui fera probablement chuter les températures de 2 à 5 degrés sous la normale pendant la nuit. Selon Travel Nunavut, les températures en août peuvent atteindre 2 degrés Celsius dans certaines parties du territoire. Cependant, la météorologue d’Environnement Canada, Sarah Hoffman, a déclaré que si la neige tombe, elle disparaîtra probablement aussi vite qu’elle est arrivée.

“Nous envisageons des températures supérieures à zéro à Iqaluit, il sera donc très difficile pour la neige de s’accumuler et de persister”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi.

Bien qu’il puisse sembler inhabituel de voir une chute de neige précoce à cette période de l’année, d’autant plus que le Canada a récemment connu un temps plus chaud que d’habitude, Hoffman a déclaré qu’il y avait toujours une chance qu’il neige dans les régions les plus froides du pays.

« Calgary a eu de la neige signalée tous les mois de l’année; Juin, juillet et août ont tous eu de la neige signalée. Il n’est donc pas très rare au Canada qu’il neige même en été », a-t-elle déclaré.

Alors que le Farmer’s Almanac a prédit plus tôt ce mois-ci que le Canada devrait connaître des températures froides record cet hiver, David Phillips, climatologue principal à Environnement Canada, a déclaré que ces événements ponctuels comme les chutes de neige précédentes ne sont pas des indicateurs de ce que les saisons à venir être comme.

« Cela ne vous prévient pas de ce qui nous attend. Cela pourrait être un hiver précoce, cela pourrait être un hiver tardif, mais cela n’est certainement pas régi par la neige apparaissant dans l’Extrême-Arctique », a déclaré Phillips à CTVNews.ca mercredi lors d’un entretien téléphonique.

Environnement Canada a signalé des températures plus chaudes pour la majorité du pays en septembre, a déclaré Phillips, il est donc encore temps de profiter de ce qui reste de l’été tout en se préparant pour les mois plus froids à venir.

“C’est une sorte de rappel pour ‘tu ferais mieux de mettre tes pneus neige’, ‘tu ferais mieux de ranger ces meubles de jardin.’ C’est une façon naturelle de nous donner un petit rappel », a-t-il déclaré.