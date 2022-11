Chutes de neige les plus élevées à ce jour à Plainfield, Downers Grove – Shaw Local

La neige qui a commencé avant l’aube et s’est poursuivie dans la matinée de mardi a rendu les routes glissantes et glissantes, et le temps hivernal ne va nulle part, a indiqué le National Weather Service.

Les totaux de neige les plus élevés de la région, vers 8 heures du matin, se trouvaient le long d’une ligne étroite allant de Plainfield à La Grange, a déclaré le National Weather Service sur Twitter.

Plainfield et Naperville avaient 3,5 pouces de neige avec 3,1 pouces à Downers Grove et 2,7 pouces à La Grange Park, a indiqué l’agence, notant qu’elle vise à avoir une carte des chutes de neige à l’échelle de la région d’ici plus tard mardi matin.

Les conducteurs ont été invités à vérifier l’état de la route avant de conduire, à ralentir et à augmenter la distance de suivi lors de la conduite, et à être particulièrement prudents sur les ponts et les viaducs.

Tout le nord de l’Illinois est resté sous un avis météorologique hivernal mardi matin qui a mis en garde contre des totaux de neige pouvant atteindre 6 pouces par endroits.

McHenry, Lake, DuPage et les comtés de Cook du nord et du centre pourraient voir de 2 à 5 pouces – peut-être plus près de 6 pouces à certains endroits dans les parties intérieures des comtés de Lake, du nord-ouest de Cook et de McHenry – jusqu’à 6 heures du matin mercredi, indique l’avis.

Les taux de chutes de neige peuvent dépasser 1 pouce par heure de la fin de mardi après-midi au début de mercredi matin en raison des averses de neige à effet de lac, a déclaré le National Weather Service, conseillant aux conducteurs de prévoir des conditions de route glissantes pendant certaines parties des trajets du mardi matin et du soir.

La Salle, Grundy et les comtés de Will du sud et de l’est pourraient voir 1 à 2 pouces jusqu’à midi mardi avec des quantités plus élevées possibles dans des zones localisées, selon l’avis.

Les comtés d’Ogle, Lee, DeKalb, Kane, Kendall, le sud de Cook et le nord de Will pourraient voir de 1 à 3 pouces jusqu’à minuit dans la nuit de mercredi à mercredi, selon l’avis.

Les comtés de Whiteside, Bureau, Carroll et Putnam pourraient voir 1 à 3 pouces jusqu’à 18 heures mardi, selon l’avis.

De la neige est prévue pour la région jusqu’à jeudi avec des averses de neige en rafales possibles mercredi et jeudi avant que les températures ne chutent vendredi.