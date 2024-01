Chutes de neige de plus d’un pied signalées dans le Grand Cleveland vendredi, et davantage de neige possible à l’est pendant la nuit

CLEVELAND, Ohio – Le Grand Cleveland s’est réveillé avec quelques centimètres de neige vendredi matin, mais à la fin de la journée, ces totaux avaient considérablement augmenté dans certaines régions, et il pourrait y avoir encore de la neige à venir.

Le Service météorologique national disposait d’une liste incomplète des totaux de neige dans toute la région vendredi après-midi, mais un observateur à Shaker Heights a signalé un pied de neige à 15 heures.

Environ une heure et demie plus tard, Chuck Orlowski, directeur adjoint des opérations du département des travaux publics de Shaker Heights, a déclaré à cleveland.com et à The Plain Dealer que 14 pouces de neige étaient tombés dans cette ville depuis 10 heures du matin.

La neige s’accumulait si vite que les équipes de la ville ont minimisé la quantité de sel qu’elles déposaient, car les charrues la poussaient simplement sur le bord de la route avant qu’elle ne puisse faire effet, a déclaré Orlowski.

D’autres villes ont signalé des totaux de neige inférieurs. Seven Hills avait 8,5 pouces à 16h30 et Parme 8,1 pouces à 17h45, selon Patrick Saunders, météorologue du National Weather Service. Un rapport de la frontière de Cleveland et Lakewood indiquait une chute de 8 pouces à 17h30.

Ailleurs, Avon a signalé 7 pouces à 15 h 52 et Boston Heights a signalé 7 pouces à 17 heures,

Le centre Monroe, dans l’est d’Ashtabula, avait 6 pouces à 17h45.

Les totaux de neige à Shaker Heights étaient probablement plus élevés que les autres, car c’est là que les bandes à effet de lac sont probablement restées plus longtemps, a déclaré Saunders.

Deux conditions météorologiques expliquent la neige, a déclaré Saunders. Un premier système dépressionnaire a chuté de 2 à 5 pouces dans la région vendredi matin et, lors de son départ, l’air froid traversant le lac Érié a commencé à générer des bandes de neige à effet de lac dans l’après-midi et le soir.

Ces bandes ont provoqué les chutes de neige les plus intenses de la journée, a déclaré Saunders.

Les bandes d’effet lac devraient progressivement se déplacer vers l’est en Pennsylvanie et disparaître des zones à l’ouest de Cleveland d’ici vendredi soir, a déclaré Saunders, mais il pourrait encore y avoir de la neige à effet lac tombant dans l’est du comté de Cuyahoga et dans l’est samedi matin.

Certaines zones à l’est de Cleveland pourraient encore voir jusqu’à 4 pouces de neige avant que tout ne disparaisse samedi soir, a déclaré Saunders. Le comté d’Ashtabula pouvait voir jusqu’à 5 pouces.

Les températures seront fraîches samedi matin, probablement à un chiffre à l’ouest de Cleveland et à l’adolescence à l’est, a déclaré Saunders. Le refroidissement éolien dans toute la région sera inférieur à zéro.

Peter Krouse couvre l’environnement pour cleveland.com et The Plain Dealer. Il peut être contacté à [email protected].