Chute rapide du pouvoir et arrestation du président péruvien en difficulté

LIMA, Pérou (AP) – En seulement trois heures tumultueuses, le président Pedro Castillo est passé du décret de dissolution du Congrès péruvien à son remplacement par son vice-président, mais les menaces contre son gouvernement se sont accumulées tout au long de sa présidence de près de 17 mois.

L’ancien professeur d’école et novice politique de centre-gauche, qui a remporté le second tour des élections en juin 2021 avec seulement 44 000 voix, s’est engagé sur un champ de bataille politique sans limites au Pérou, le pays sud-américain qui en est à son sixième président en six ans. À la tombée de la nuit mercredi, après une journée de grand drame politique, les procureurs avaient annoncé que Castillo était en état d’arrestation, faisant face à des accusations de rébellion.

Dès le début, la présidence de Castillo semblait destinée à être de courte durée, a déclaré Flavia Freidenberg, politologue à l’Université nationale autonome du Mexique et membre de l’Observatoire de la réforme politique en Amérique latine de l’université.

“C’est un président qui a pris ses fonctions avec un très faible niveau de soutien, il n’avait pas de parti politique, il avait du mal à constituer un cabinet, le cabinet a constamment changé et il y a eu une lutte de pouvoir constante avec le Congrès ,” dit-elle.

Castillo, un enseignant d’une école rurale d’un district pauvre des Andes, était clairement considéré comme un outsider lorsqu’il a rejoint la course pour remplacer le président Francisco Sagasti, qui avait été nommé par le Congrès en novembre 2020. Sagasti était le dernier des trois chefs d’État. Le Pérou a traversé le pays en une semaine en novembre.

Castillo a fait campagne sur des promesses de nationaliser l’industrie minière clé du Pérou et de réécrire la constitution, gagnant du soutien dans le Pérou rural. Mais lors de sa prise de fonction en juillet 2021, Castillo a immédiatement lutté avec ses choix de Cabinet, dont un certain nombre ont été accusés d’actes répréhensibles.

“Il n’a pas unifié le pays”, a déclaré Eric Farnsworth, vice-président du Conseil des Amériques. “Il ne semble même pas faire beaucoup d’efforts dans ce sens.”

“Il n’avait pas beaucoup de mandat, et donc il n’a pas promu des politiques d’une manière ou d’une autre facilement identifiables comme étant pour le bien de la majorité du peuple”, a déclaré Farnsworth. “Au lieu de cela, il s’est retrouvé mêlé à des intrigues, à la corruption et à des batailles avec le Congrès.”

La première tentative de destitution de Castillo a eu lieu en décembre dernier. À l’époque, un groupe relativement restreint de législateurs de l’opposition avait cité une enquête des procureurs sur le financement illicite du parti au pouvoir. Pour destituer le président, il faut que les deux tiers des 130 législateurs votent pour. Seuls 46 ont voté pour.

Le Congrès a de nouveau tenté de destituer Castillo en mars pour “incapacité morale permanente”, un terme incorporé dans le droit constitutionnel péruvien qui, selon les experts, manque de définition objective et que le Congrès a utilisé plus d’une demi-douzaine de fois depuis 2017 pour tenter de destituer des présidents. L’effort a échoué, cette fois avec seulement 55 voix pour.

Chaque fois, Castillo s’est défendu, affirmant qu’il n’avait rien fait de mal.

“Je salue le bon sens, la responsabilité et la démocratie qui ont prévalu”, a tweeté Castillo après la deuxième tentative.

Il a profité du fait que le Congrès monocaméral était profondément divisé. Le parti de Castillo avait le plus de sièges, mais avec seulement 37, il ne pouvait à lui seul le protéger.

Mercredi, le Pérou se préparait pour un troisième vote de destitution. Peut-être que Castillo craignait cette fois qu’il y ait suffisamment de voix pour l’évincer.

La veille au soir, le président a déclaré dans un discours inhabituel à minuit à la télévision d’État avant le vote qu’un certain secteur du Congrès avait tout pour lui et qu’il payait pour les erreurs commises en raison de son inexpérience.

Peu avant midi mercredi, Castillo est passé à la télévision d’État et a annoncé la dissolution du Congrès. Il a déclaré que des élections auraient lieu pour choisir de nouveaux législateurs et qu’une nouvelle constitution serait rédigée.

Divers membres de son Cabinet ont démissionné immédiatement. La vice-présidente Dina Boluarte a déclaré via Twitter que cette décision n’avait fait que contribuer à la crise politique au Pérou. La Cour suprême, le Tribunal constitutionnel et le médiateur national l’ont rejeté comme une tentative de coup d’État.

Castillo a été conduit du palais présidentiel à travers le centre-ville historique de Lima jusqu’à un poste de police. Quelques heures plus tard, les procureurs ont annoncé que Castillo avait été arrêté pour rébellion.

Deux heures après son annonce, les législateurs qui avaient ignoré le décret de Castillo ont voté pour le destituer. Cette fois, ils ont eu les voix : 101 pour, 6 contre et 10 abstentions.

A 15 heures, Dina Boluarte, une avocate de 60 ans, a prêté serment en tant que première femme présidente du Pérou.

Boluarte a déclaré que sa première tâche serait de lutter contre la corruption du gouvernement, apparemment ce qui a conduit à la chute de Castillo. Elle avait été expulsée en janvier du parti marxiste Pérou libre, que Castillo avait porté au pouvoir, car ce qu’elle disait ne partageait pas les idées de son secrétaire général.

“Il y a eu une tentative de coup d’Etat… qui n’a pas trouvé d’écho dans les institutions, ni dans la rue”, a déclaré Boluarte. Elle a appelé à une trêve politique pour installer un gouvernement d’union nationale.

“Ce que je demande, c’est un espace, un temps pour sauver le pays”, a-t-elle déclaré.

Freidenberg, le politologue, a déclaré que la prestation de serment de Boluarte était un signe d’espoir. “C’est une occasion unique de montrer les capacités des femmes péruviennes dans un pays chauvin, misogyne, discriminatoire et où les femmes ont eu tant de mal à accéder au gouvernement.”

Mais Boluarte prend également ses fonctions avec un mandat faible et sans parti.

“Elle doit commencer à gouverner d’une manière qui s’adresse aux opposants politiques et cherche également à unifier une coalition de partisans”, a déclaré Farnsworth du Conseil des Amériques. “Pour avoir un gouvernement qui fonctionne, vous devez avoir une coalition suffisamment grande pour faire avancer les politiques et les législateurs derrière vous.”

Au cours des premiers jours de son administration, la question de savoir quoi faire avec Castillo sera suspendue. Les procureurs ont promis d’enquêter sur l’ex-président pour s’être soi-disant rebellé contre l’ordre constitutionnel péruvien.

Dans les rues, malgré le tumulte, seuls des affrontements à petite échelle ont éclaté entre les manifestants et la police anti-émeute – devant un poste de police où Castillo a été emmené.

Farnsworth s’est demandé si Castillo serait jugé ou autorisé à demander l’asile dans un autre pays.

« Que veut le peuple péruvien ? Vont-ils descendre dans la rue et manifester et se révolter ou donneront-ils aux choses une chance de se calmer et de revenir à une sorte de normalité ? » il a dit. “Donc, je ne sais pas ce qui va se passer dans l’immédiat, mais il y a de grandes questions à ce sujet.”

___

Sherman a rapporté de Mexico. Les écrivains d’Associated Press María Verza à Mexico et Gisela Salomon à Miami ont contribué à ce rapport.

Franklin Briceño et Christopher Sherman, Associated Press