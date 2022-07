Chute des ventes de maisons en Chine en juillet, exposant un marché fragile

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le marché du logement en Chine a enregistré une forte baisse des ventes de maisons tout au long du mois de juillet, les troubles économiques sous-jacents se faisant plus apparents.

Les ventes ont chuté de 39,7 % en juillet par rapport à la même période l’an dernier, marquant une baisse d’environ 77,6 milliards de dollars – ou 523,14 milliards de yuans. Rien que de juin à juillet, une baisse de 28,6 % a mis fin à une reprise de deux mois.

Les ventes d’appartements avaient augmenté en mai et juin par rapport aux mois précédents, mais juillet a largement émoussé ces gains, selon le Wall Street Journal.

“L’économie chinoise ralentit depuis un certain temps”, avait précédemment déclaré Craig Singleton, membre de la Fondation non partisane pour la défense des démocraties, à Fox News Digital. “Ce à quoi nous assistons actuellement est un ralentissement économique rapide.”

Singleton soutient que si le COVID-19 a joué un rôle dans les troubles initiaux, le ralentissement de la reprise en Chine a résulté de “problèmes structurels et systémiques plus profonds”.

“L’un d’eux se trouve être … le marché immobilier chinois hyper endetté selon certaines estimations prudentes”, a-t-il expliqué. “Le secteur immobilier chinois représente 30% du PIB chinois, donc même de petites déviations sur ce marché peuvent avoir un impact démesuré sur le produit intérieur mondial plus large de la Chine et sa croissance plus large.”

La Marché immobilier chinois a vu un boom des ventes tiré par des projets de construction financés par la dette qui ont vendu des maisons avant qu’elles ne soient construites. Le manque de projets achevés a provoqué des protestations d’acheteurs potentiels en colère qui ont refusé de payer leurs hypothèques.

Des centaines d’acheteurs d’environ 320 projets à travers le pays au 29 juillet ont refusé de payer leurs hypothèques. Ces acheteurs potentiels se sont plutôt tournés vers l’achat de maisons d’occasion ou de maisons appartenant à l’État nouvellement construites, ce qui peut coûter moins cher.

Même la réduction des taux d’intérêt et des acomptes ou l’offre pure et simple de subventions en espèces n’ont pas contribué à susciter suffisamment d’activité pour soutenir le marché du logement en déclin. Les autorités locales ont envisagé d’offrir des fonds de secours complets aux promoteurs à court d’argent.

“Le secteur ne se stabilisera pas si la pénurie de liquidités des développeurs n’est pas soulagée”, a déclaré Song Hongwei, directeur de recherche du Tongce Research Institute.