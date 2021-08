Chute des ventes d’Adidas au deuxième trimestre en Chine alors que les consommateurs boycottent les marques internationales

« Nous voyons l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et l’Europe avoir une croissance très, très forte et nous voyons de l’incertitude en Chine, mais je suis très, très convaincu que la Chine connaîtra également un très, très grand succès cette année », a déclaré Kasper Rorsted, PDG d’Adidas, a déclaré à Squawk Box Europe de CNBC.

« En raison des tensions géopolitiques, nous avons constaté un impact en particulier sur nos activités en ligne au deuxième trimestre en Chine, et nous pensons que cela se normalisera avec le temps », a déclaré Rorsted.

ça vient après certains consommateurs de Chine continentale ont commencé à boycotter les marques internationales qui ont pris position contre le traitement réservé à l’une des minorités ethniques chinoises dans la région du Xinjiang, où se trouvent de nombreuses plantations de coton.

Les Ouïghours de souche, qui vivent principalement dans l’ouest de la Chine, ont été identifiés par les Nations Unies, les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres comme un groupe réprimé.

Plus tôt cette année, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont émis un déclaration commune exprimant sa « profonde et constante préoccupation » concernant le travail forcé, la détention massive dans des camps d’internement et d’autres abus graves commis contre les Ouïghours au Xinjiang. L’Union européenne a imposé en mars des sanctions à des responsables chinois qu’elle juge responsables d’exactions contre les Ouïghours.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié ces allégations de « mensonges malveillants » conçu pour « salir la Chine » et « frustrer le développement de la Chine ».

Adidas a précédemment déclaré qu’il avait une « approche de tolérance zéro à l’égard de l’esclavage et de la traite des êtres humains ».