Chute d’émerveillement ! Internet aime le clip de Jog Falls In Monsoon

La saison de la mousson améliore la grandeur de la nature de la meilleure façon possible, en particulier les cascades. Les fortes pluies rendent les chutes d’eau plus magnifiques et accrocheuses qu’elles ne le sont déjà. Un tel spectacle étonnant a récemment fait surface sur les réseaux sociaux et a séduit les internautes.

La vidéo est celle des cascades Jog du Karnataka. Les visuels ont été partagés par un utilisateur de Twitter nommé Raghu, qui dans la légende a écrit : « Ne soyez pas confus mes amis, ce ne sont pas les chutes du Niagara. Voici nos Jog Falls, situées dans le district de Shimoga au Karnataka, en Inde.

Jetez un oeil à la vidéo ici:

Voici nos Jog Falls, situées dans le district de Shimoga au Karnataka, en Inde🇮🇳 pic.twitter.com/07TCx29gJv – Raghu (@ IndiaTales7) 28 juin 2022

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a amassé près de 20 000 vues. Le message, initialement partagé le 28 juin, a de nouveau été porté à l’attention par l’ancien diplomate norvégien, Erik Solheim.

Voici Jog Falls, situé dans le district de Shimoga au Karnataka, en Inde🇮🇳 pic.twitter.com/1C1ohXFsCn – Erik Solheim (@ErikSolheim) 10 juillet 2022

Le message qu’Erik a partagé a créé une fois de plus tout un buzz et a suscité des réactions incroyables de la part des gens. Fait intéressant, cela a créé un fil de certaines des chutes les plus étonnantes dans diverses parties du monde.

Regarde:

Cascades d’Iguazu au Brésil.

Voici les cascades d’Athirappilly à Thrissur, Kerala.

N’oubliez pas les cascades d’Athirappilly à Thrissur, Kerala pic.twitter.com/SUJmh6b1JT — Ansil_ta (@ta_ansil) 10 juillet 2022

Plans des chutes d’Indravati dans le Chhattisgarh.

C’est époustouflant. Je l’avais visité en 2010… je ne peux pas oublier à quel point c’était beau et majestueux. Merci pour la promotion du lieu ! Dommage que ce ne soit pas si largement connu et pas très médiatisé. – Abhisek T (@Abhisek_TI) 10 juillet 2022

Un autre joyau du Chhattisgarh – Chitrakoot Falls.

Voici les chutes de Chitrakot, situées dans le district de Jagdalpur à Chhttisgadh, en Inde 🇮🇳 pic.twitter.com/Kw5nlAyhhl — नीलेश रायचुरा (@NileshRaichura5) 10 juillet 2022

Cet utilisateur a partagé des visuels des chutes de Bhimlat au Rajasthan.

Pendant que ce fil était en cours de développement, les utilisateurs ont également réagi au message avec des commentaires. Un utilisateur a écrit: « Totalement d’accord. Cela vaut le détour.

Tout à fait d’accord ça vaut le détour https://t.co/7JgfnLFkKM — Mohit Shetty (@35mohit) 13 juillet 2022

“Beauté de l’Inde”, a écrit un autre.

Beauté de l’Inde 😍😍 https://t.co/LG7JbsYCrU — Anish Karmakar HindU (@Anish99k) 12 juillet 2022

Cet utilisateur a déclaré: “Je ne savais pas qu’une chute d’eau aussi grande et incroyable existait en Inde.”

Je ne savais pas qu’une cascade aussi grande et incroyable existait en Inde 😮👌🏼🙏🏼#SaveSoil #ConsciousPlanet https://t.co/BuUjPphE8f — Farzana # SaveSoil (@ArifinFarzana) 10 juillet 2022

Un utilisateur l’a appelé son “endroit de rêve” et a écrit qu’il voulait revisiter l’endroit.

C’est mon endroit de rêve… j’ai visité cela une fois, je veux encore visiter cet endroit @ashusshukla22 @iCSRajput @AmitSin61089192 https://t.co/fiaOn2QfTz – Sunil Shukla (@ARCHISHUNIL) 10 juillet 2022

Jog Falls est la troisième plus haute chute d’eau en Inde. C’est une merveille collective de quatre gouttes distinctes – Raja, Rani, Roarer et Rocket. Les chutes se trouvent sur la rivière Sharavati.

