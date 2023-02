Chute de ballons chinois soutenue par le Canada

Le ministre fédéral de la Défense a déclaré que le Canada “soutient sans équivoque” la décision du gouvernement américain d’abattre un ballon de surveillance à haute altitude soupçonné d’espionnage pour la Chine, notant que le ballon a violé l’espace aérien canadien.

Des avions de chasse ont abattu le ballon au large de la côte de la Caroline samedi après-midi après qu’il ait traversé des sites militaires sensibles à travers l’Amérique du Nord.

Anita Anand a publié une déclaration quelques heures plus tard disant qu’elle et le premier ministre Justin Trudeau avaient été informés de l’opération par le conseiller à la sécurité nationale et au renseignement et le chef d’état-major de la défense à partir de vendredi soir et se poursuivant samedi.

Elle a déclaré que le Canada avait été étroitement engagé avec ses homologues américains sur la décision et a ensuite remercié les États-Unis pour leur étroite collaboration.

Un responsable du Pentagone a décrit l’objet comme un ballon de surveillance manoeuvrable volant à une altitude d’environ 18 288 mètres, avec une “charge utile” ou un panier en dessous.

Vendredi, le bureau d’Anand a refusé de dire si le ballon a survolé l’espace aérien canadien, mais sa déclaration de samedi indique qu’il “a violé l’espace aérien américain et canadien et le droit international”.

“Les responsables de la communauté de la sécurité nationale ont travaillé de manière binationale et le Canada a été étroitement engagé avec ses homologues américains sur la décision et soutient sans équivoque les mesures prises”, a déclaré Anand dans le communiqué.

Le président américain Joe Biden a déclaré samedi qu’il avait ordonné aux responsables américains d’abattre le ballon plus tôt cette semaine et que les responsables de la sécurité nationale avaient décidé que le meilleur moment pour l’opération était lorsqu’il se déplaçait au-dessus de l’eau.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le ballon était un dirigeable civil utilisé principalement pour la recherche météorologique qui “a dévié loin de sa trajectoire prévue” à cause des vents.

Affaires mondiales Canada a déclaré vendredi que des responsables avaient convoqué l’ambassadeur chinois Cong Peiwu pour exprimer sa désapprobation face à l’apparition du ballon.

Des responsables américains ont également annoncé que le secrétaire d’État Antony Blinken reportait un week-end diplomatique à enjeux élevés prévu en Chine.

Des responsables du Pentagone ont déclaré que l’un des endroits où le ballon avait été repéré était au-dessus de l’État du Montana, qui abrite l’un des trois champs de silos de missiles nucléaires américains à la base aérienne de Malmstrom.

Anand a noté samedi que le NORAD, le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, avait “suivi et analysé la trajectoire et les actions” du ballon.

“La coopération entre le Canada et les États-Unis par l’intermédiaire du NORAD assure la sécurité et la défense de la souveraineté aérienne nord-américaine, et nous remercions ses membres d’avoir la garde”, a-t-elle déclaré.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 4 février 2023.