Chute boursière de 20 % à venir et récession

« [We’re] cela n’appelle pas nécessairement un net repli immédiat », a-t-il déclaré. « Pourrait-il y avoir une hausse supplémentaire de cinq, six, sept pour cent des actions ? Bien sûr… Mais il y a un inconvénient. Cela pourrait représenter une baisse de 20 %. »

Kolanovic pense que la faiblesse n’est pas un signe fort qu’un monstre en baisse est déjà là. Il indique qu’un rebond à court terme est encore possible car beaucoup dépend des rapports économiques des prochains mois.

Le S&P500 a clôturé à 4 258,19 jeudi et est à l’aube d’une séquence de cinq semaines de défaites consécutives. L’indice est en baisse de plus de 5% au cours du mois dernier.

« Je ne sais pas comment nous allons l’éviter [recession] si nous restons à ce niveau de taux d’intérêt », a déclaré jeudi le stratège en chef des marchés et co-responsable de la recherche mondiale de la société à l’émission « Fast Money » de CNBC.

Selon le Temple de la renommée des investisseurs institutionnels, les taux d’intérêt élevés créent un point de rupture pour les actions – et choisir des liquidités avec un rendement de 5,5 % sur le marché monétaire et des bons du Trésor à court terme est actuellement une stratégie de protection clé.

Il met en garde les actions des « Magnificent Seven », qui comprennent Pomme, Amazone , Méta , Alphabet , Nvidia , Tesla et Microsoft , sont parmi les plus vulnérables à des pertes importantes en raison de leurs gains historiques dans un contexte de taux élevés. Le groupe est en hausse de 83 % depuis le début de l’année, réalisant l’essentiel des gains du S&P 500.

« S’il y a une récession, je pense que le magnifique [seven]… nous rattraperons là où se trouvent les autres », a déclaré Kolanovic, citant des secteurs dégradés, notamment biens de consommation de base et utilitaires .

De plus, Kolanovic estime que les consommateurs sont dangereusement à court d’argent en raison du contexte économique.

« Le marché du travail est toujours solide. Mais vous commencez à voir le stress dans [the] consommateur si vous regardez les impayés dans le [credit] cartes de crédit et prêts automobiles », a-t-il noté. « Nous restons encore quelque peu négatifs. »

Kolanovic, le meilleur stratège actions d’Institutional Investor, a commencé l’année avec un objectif de fin d’année pour le S&P 500 de 4 200. L’indice a clôturé 2022 à 3 839,50.

