Churchill Stakes sur Sky Sports Racing: guide complet du coureur et verdict d’expert au retour du Bolchoï Ballet | Nouvelles de la course

Mike Cattermole de Sky Sports Racing jette son regard d’expert sur un renouvellement délicat des Churchill Stakes Listed à Lingfield samedi.

La Parier UK Churchill Stakes (3.10) a été couru pour la première fois en 2000 et a été remporté par de nombreux types intelligents, mais le gagnant de l’année dernière, Pyledriver, est de loin le cheval le plus talentueux à avoir remporté le prix.

Déjà un artiste établi du groupe 1, il a défié la pénalité maximale de 7 livres et huit mois plus tard, il a atterri sur le King George à Ascot en juillet.

La programmation de cette année contient en fait un cheval qui a commencé à seulement 11/8 favori pour remporter le Derby en 2021.

Le fait que le Bolchoï Ballet soit ici, lors de sa réapparition saisonnière très tardive, vous indique que les choses ne se sont peut-être pas déroulées comme prévu depuis lors, bien qu’il ait remporté le Belmont Park Derby Invitational lors de son prochain départ après Epsom, ce qui a servi de consolation. Il porte aussi des œillères pour la première fois, donc c’est une autre chose dont il faut s’inquiéter.

Parmi les artistes All-Weather les plus établis, le finaliste de l’année dernière, Harrovian, est de retour, mais a eu un dossier légèrement inégal depuis.

LE TRAVAIL DE BASE

Sur le Polytrack bien sûr avec la marche standard, la pluie récente gardant la surface fidèle au lieu de rouler du côté lent.

LES CONTENANTS

Aube majestueuse

Avant-coureur qui a déçu sur ses deux derniers départs, notamment dans le Cambridgeshire, et s’attaque au All-Weather pour la première fois depuis plus de deux ans.

Bien dessiné pour attaquer, mais la pénalité de 3 livres pour sa victoire dans une entreprise similaire à Goodwood en mai rendra les choses plus difficiles. Une chance s’il revient à son meilleur niveau.

Alger

Courses facilement et a été un bon gagnant sous un gros poids d’un handicap compétitif à York (bon à doux) pour décevoir à Newmarket la dernière fois. A remporté le Jebel Ali Mile sur le All-Weather en février. Certainement noté pour être impliqué dans la finition.

Monté par Rab Havlin même s’il y a deux coureurs entraînés par Gosden et qu’il a gagné sur les deux. Cependant, les deux sont attachés à Godolphin qui utilise aujourd’hui leurs cavaliers retenus.

Al Zaraqaan

Cheval intéressant qui peut prendre un bon coup et qui a perdu sa forme sur le plat pour retrouver son mojo sur les haies récemment, en réussissant un triplé. A un taux de frappe décent de 50% de quatre sur huit sur le All-Weather, mais doit trouver une meilleure carrière pour prendre cela.

Ballet du Bolchoï

Fils de Galileo qui semblait avoir coché la plupart des cases avant le Derby de l’année dernière, remportant les deux grands essais à Leopardstown et commençant avec un simple favori de 11/8 avant de disparaître à la septième place, 17 longueurs derrière Adayar. Le fait qu’il ait été percuté par derrière n’aurait pas aidé.

Bien qu’il ait remporté le Derby Invitational à Belmont Park lors de son prochain départ, il n’a pas réussi à s’appuyer sur lui lors de trois sorties ultérieures aux États-Unis, dont une sixième dans le Breeders ‘Cup Turf.

Off depuis décembre dernier (bien tenu dans la Hong Kong Cup), c’est une baisse de note qui va aider, comme pourraient le faire les premiers œillères. Difficile de savoir à quoi s’attendre alors qu’il s’attaque au All-Weather pour la première fois mais pourquoi persévérent-ils avec lui ?

Image:

Le Ballet du Bolchoï remporte le Derrinstown Stud Derby Trial à Leopardstown





Forêt de Dean

Légèrement couru récemment, mais a remporté le Winter Derby sur le parcours et la distance en février 2021, bien qu’il ait été bien tenu quatrième lors du renouvellement de cette année et qu’il n’ait pas été revu depuis. Porte des joues pour la première fois et ils devront apporter quelques améliorations.

harrovien

A été en dessous de son meilleur niveau deux fois sur les trois dernières fois que nous l’avons vu (off depuis juillet) mais il était un excellent deuxième derrière Pyledriver (a donné 7 lb) dans cette course l’année dernière et cela seul lui donne droit au respect.

Millebosc

Rejoint William Haggas de France pour ce premier All-Weather avec quelques questions à répondre. Était un bon garçon de trois ans qui a couru troisième derrière la basilique Saint-Marc dans le Derby français, mais qui est loin d’avoir atteint ce niveau en cinq départs depuis. Préférez regarder.

Fureur de Tyson

Au moins son célèbre homonyme a été vu une fois en public cette année, mais ces débuts All-Weather surviennent après une absence d’un peu plus d’un an et s’attendre à une meilleure carrière sur une distance peut-être en deçà de son optimum (les deux victoires à 12 stades) ressemble trop à demander.

Manqué la coupe

Un autre fait ses débuts en All-Weather et le fait après une absence de trois mois lorsque sa progression rapide a été stoppée dans un Groupe Trois en France.

Jusque-là, il avait été très progressiste et avait remporté facilement le Golden Gates Handicap lors de ce voyage à Royal Ascot. La forme de cette course a subi plusieurs coups depuis, mais il a bien fait le travail et reste non exposé après seulement cinq départs. Doit être pris au sérieux.

Image:

Missed The Cut (casquette rouge) sprinte pour remporter les Golden Gates Stakes





Le magicien de l’œil

Un cheval talentueux qui a été très éprouvé tout au long de sa carrière, débutant en compagnie du Groupe lors de ses 10 dernières sorties. Mais en dessous de son meilleur le dernier deux fois et doit montrer qu’il reste 10 stades (sans crier pour cela sur le pedigree).

Evania

Formé par John Gosden lors de ses débuts sur parcours et distance en décembre 2020, mais n’a pas été revu avant ce mois de septembre (21 mois de congé) à Kempton lorsqu’il a défié une pénalité pour de nouvelles connexions.

Clairement assez utile et a probablement plus à venir – mais en a besoin car il est classé le plus bas dans le domaine.

Topanticipation

S’est un peu amélioré cette année mais recevrait beaucoup de poids si c’était un handicap et c’est facile à négliger.

LE VERDICT

Des questions aux côtés de chaque coureur, y compris le favori ante-post Missed The Cut dont la forme d’Ascot n’a pas bien résisté et doit rebondir après sa déception française.

Il peut le faire, mais la décision d’amener le Ballet du Bolchoï revenir à ce stade tardif est l’aspect le plus intrigant de la course et il reçoit un vote provisoire alors que ses vues sont abaissées. Vraisemblablement, les œillères ont travaillé sur lui à la maison.

Harrovian pourrait bien repartir, mais Alger a également la capacité de s’impliquer et pourrait offrir une certaine valeur.