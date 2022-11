Churchill Stakes: Bolshoi Ballet et Missed The Cut seront présentés au concours Listed à Lingfield samedi | Nouvelles de la course

Le gagnant de la première année d’Aidan O’Brien, le Ballet du Bolchoï, pourrait faire sa première apparition de l’année dans les BetUK Churchill Stakes à Lingfield samedi.

Le poulain Galileo était le favori battu du Derby en 2021 et la dernière des quatre victoires en carrière à ce jour est survenue dans le Derby de Belmont un mois après sa déception à Epsom.

Il a été vu pour la dernière fois terminer le peloton lors de la Coupe de Hong Kong en décembre, mais il est l’un des 20 coureurs possibles pour le concours Listed de 10 stades remporté l’année dernière par Pyledriver.

Parmi la liste des entrées figure le duo de John et Thady Gosden harrovien et Forêt de Dean qui cherchent à donner à l’équipe de Clarehaven une troisième victoire dans la course en quatre ans, tandis que le vainqueur du parcours et de la distance Trégonie entre dans la société Pattern à la recherche d’un quadruple après une période prolifique par tous les temps pendant la Racing League.

La course est l’une des deux qualifications accélérées sur la carte et devrait présenter un vainqueur de Royal Ascot, avec Manqué la coupe prêt à s’aligner pour George Boughey.

“Missed The Cut est en super forme”, a déclaré Boughey. “Il est passé du bas à un groupe deux en peu de temps cet été et ressentait peut-être les effets d’une campagne assez chargée à Deauville (quand il était cinquième d’un groupe deux).

“Cela étant dit, il a quand même très bien couru, et la forme a évidemment fonctionné – le vainqueur (Al Hakeem) a terminé quatrième de l’Arc et le deuxième (Junko) a presque remporté le Prix Dollar le même week-end.

“Notre cheval a eu une bonne préparation pour cela, et nous nous attendons à ce qu’il coure très bien. Il y a une chance qu’il puisse aller à Dubaï cet hiver, mais nous utilisons vraiment cette course comme guide pour voir où nous en sommes. “

Il y a 15 inscriptions pour l’autre course Listed sur la carte – la Enjeux Betuk Golden Rose – avec le gagnant 2019 Judiciaire cherche à faire mieux que le deuxième de l’an dernier pour regagner la couronne.

Summerghand tentera de continuer la belle forme qu’il a montrée sur le gazon pendant l’été, tandis que Chasseur de logos et La barre d’Harry pourraient tous deux faire le voyage depuis l’Irlande.