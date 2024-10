« Churchill ne m’intéressait pas » : Steve McQueen parle des « gens ordinaires » dans son film Blitz | Steve McQueen

WLors de la première du nouveau film de Steve McQueen, Blitz, au festival du film de Londres le 9 octobre, les spectateurs découvriront une facette des bombardements et de leurs conséquences rarement montrée dans les représentations populaires.

C’est crasseux et chaotique : les gens ramassent les cadavres à la recherche d’objets de valeur, les équipes de pompiers se battent avec des tuyaux incontrôlables, tandis que d’autres trouvent la liberté sexuelle dans le brouillard de la guerre – tout se passe au cours d’une histoire qui se concentre sur la tentative d’un enfant de devenir son retour chez sa mère après avoir été évacué.

« Nous ne combattions pas seulement notre ennemi, nous nous battions nous-mêmes », explique McQueen, qui revient sur le sujet de la Seconde Guerre mondiale après son documentaire de 2023, Occupied City.

L’esprit blitz est ici en abondance, mais ce n’est pas comme si nous l’avions déjà vu.

McQueen a déclaré que la nouvelle représentation du blitz, dans lequel des villes comme Londres, Liverpool et Manchester ont été terrorisées par les bombardements allemands qui ont duré de l’automne 1940 au printemps de l’année suivante, était inspirée par les recherches que lui et son équipe ont effectuées en préparation de son dernier long métrage.

Saoirse Ronan, Elliott Heffernan et Paul Weller dans une scène de Blitz. Photographie : Parisa Taghizadeh/Apple TV+

« Les gens ont tendance à considérer cette période de deux manières », explique Joshua Levine, auteur de L’histoire secrète du Blitzqui a travaillé comme conseiller sur Blitz et Dunkerque. « Soit l’esprit du blitz était primordial, et tout le monde se rassemblait tout le temps, soit c’était une période de misère totale, et bien sûr, la réalité est bien plus intéressante et bien plus compliquée. »

McQueen, vérifiant le nom de ses personnages principaux interprétés par Saoirse Ronan, Elliott Heffernan et Paul Weller, déclare : « Churchill ne m’intéressait pas. Je n’étais pas intéressé par Monty [Bernard Montgomery]. Je m’intéressais à Rita, George et Gerald.

« Je m’intéressais aux gens ordinaires, à la façon dont ils se frayaient un chemin dans cet enfer qui leur était imposé… Pour moi, il ne s’agissait pas de gars en kaki dans un champ quelque part en France, se battant entre eux. Il s’agissait de gens qui essayaient de se débrouiller ou de survivre dans leur vie quotidienne, un peu comme ce qui se passe actuellement en Israël, à Gaza et au Liban.

Le moment choisi pour la première de Blitz n’a pas échappé à McQueen : le film sera projeté deux jours après le premier anniversaire des attaques du 7 octobre perpétrées par le Hamas dans le sud d’Israël, qui ont déclenché la guerre à Gaza qui s’est depuis étendue à toute la région.

Jusqu’à présent, au moins 16 000 enfants palestiniens ont été tués dans un conflit dont la fin n’est pas en vue. Pense-t-il que son film sur la terreur de la guerre racontée à travers les yeux d’un enfant sera désormais plus poignant ?

«Je pense qu’il y a une qualité intemporelle dans ces choses parce que, malheureusement, nous sommes toujours en guerre, d’une manière ou d’une autre. Il y a la Somalie, qui est actuellement au bord de la guerre, et qui ne fait pas beaucoup la une des journaux. L’Ukraine, bien sûr. Parce que c’est deux jours après le [anniversary] et ce qui se passe maintenant, c’est sûr, cela va s’intensifier », a-t-il déclaré.

« Malheureusement, cela ne pouvait pas arriver à un meilleur moment. »

Blitz est probablement la représentation la plus diversifiée de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Ife (joué par Benjamin Clémentine), un gardien des raids aériens nigérians, est basé sur un personnage réel ; Rita travaille avec une équipe de femmes de diverses races dans l’usine de munitions ; et Ken « Snakehips » Johnson, un chanteur de jazz gay qui s’est produit au Café De Paris à Londres, est également présent.

Était-il important pour lui de présenter une représentation différente du Londres en temps de guerre ? « Ce n’était pas du tout important pour moi, c’est juste ce que j’ai trouvé », explique McQueen. «Je voulais découvrir quel était le paysage. Par exemple, sur Seven Dials [in Covent Garden]il y avait genre trois clubs noirs. Les femmes qui travaillaient dans les usines et comment, après la guerre, elles ne retournaient plus aux tâches domestiques.

Le personnage principal, George, joué par Heffernan, alors âgé de neuf ans, a été inspiré par une image que McQueen a vue d’un jeune garçon noir évacué de Londres dans les années 1940. « Je suis tombé sur cette photographie de ce petit enfant noir, ce garçon avec un grand pardessus et une très grande valise. Je me suis dit que c’était mon truc. Qui était-il, quelle était son histoire, nous devons voir la guerre à travers ses yeux. Comment c’était pour lui ?

Le réalisateur espère que répondre à cette question pourra amener le public à réévaluer à quel point la société est devenue insensible à la guerre et aux conflits. « La raison pour laquelle j’ai utilisé le regard de l’enfant était de recentrer notre propre regard d’adulte. Pour les enfants, il y a le bien et le mal, le bien et le mal, et à un moment donné, nous commençons à faire des compromis », explique McQueen.

« On commence à fermer les yeux sur certaines choses. Espérons que nous puissions recentrer notre propre regard et voir l’étrangeté de la guerre. Tuer quelqu’un n’est pas normal, et cela ne devrait jamais être normal, mais malheureusement, nous pensons normaliser cela.