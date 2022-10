Churchill, Gladstone… Johnson ? Les premiers ministres qui ont fait leur retour après avoir quitté Downing Street

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson prévoit un retour improbable après la démission de Liz Truss et sonde les députés conservateurs pour leur soutien, selon des informations.

S’il revenait en tant que Premier ministre, il suivrait les traces de son héros Winston Churchill, qui est revenu au n ° 10 en 1951 après une période dans l’opposition après sa défaite électorale de 1945.

M. Johnson et Rishi Sunak sont actuellement en tête des sondages en tant que favoris pour remplacer Mme Truss, qui a démissionné après seulement 44 jours à Downing Street.

M. Johnson revient de ses vacances dans les Caraïbes afin de pouvoir rassembler le soutien dont il a besoin pour atteindre le seuil des 100 députés pour rejoindre la course à la direction.

Son ancien attaché de presse, Will Walden, a suggéré vendredi matin que M. Johnson n’envisageait pas un retour au n ° 10 parce que c’était dans l’intérêt national mais plutôt parce que c’était dans «l’intérêt de Boris».

“Le truc avec Boris, c’est qu’il déteste absolument perdre, et je soupçonne que s’il ne pense pas qu’il peut atteindre 100 [votes from MPs needed to join the leadership race]ou plus important encore, il peut arriver deuxième lors du premier vote – parce que je pense que Rishi Sunak est clairement le favori – alors il ne se présentera pas », a-t-il déclaré. Nouvelles du ciel.

Tim Montgomerie, fondateur de Conservative Home, a déclaré à Radio 4 que certains alliés de M. Johnson pensaient déjà qu’il y avait suffisamment de soutien pour le faire passer le seuil des 100 députés. Non seulement ils pensent qu’il peut dépasser 140 députés pour le soutenir en tant que Premier ministre.

Voici un aperçu de certains des politiciens qui ont fait leur retour en tant que Premier ministre :

Winston Churchill

Winton Churchill est revenu en tant que Premier ministre en 1951, mais cela ne s’est pas produit à la suite d’un vote interne au parti. Sir Winston, en tant que chef du parti conservateur, a été élu par le public lors des élections générales d’octobre 1951.

Sir Winston avait passé environ six ans dans l’opposition avant son retour au gouvernement, après avoir été démis de ses fonctions lors des élections générales de 1945.

Il a dirigé le pays pendant la Seconde Guerre mondiale, mais le parti conservateur était devenu impopulaire auprès du grand public. Clement Attlee a été élu en 1945 avec une majorité travailliste pour diriger le pays en temps de paix.

Malgré cela, Sir Winston restait une figure populaire dans le pays. Lors des élections générales de 1951, le parti conservateur a perdu le vote populaire au profit des travaillistes, mais a réussi à obtenir 17 sièges supplémentaires, leur donnant une majorité globale.

Sir Winston est resté Premier ministre jusqu’en 1955, date à laquelle il a dû démissionner en raison de problèmes de santé. Son adjoint Anthony Eden lui succède au poste de Premier ministre.

Guillaume Gladstone

Bien que la dernière année de la politique britannique ait été mouvementée, espérons qu’elle ne sombrera pas dans le manège de la fin des années 1800 – où William Ewart Gladstone a été Premier ministre à quatre reprises.

Il a servi pendant 12 ans en tant que premier ministre, sa carrière s’étalant sur quatre mandats commençant en 1868 et se terminant en 1894.

Aucun de ces mandats n’était consécutif.

Le marquis de Salisbury, Lord Robert Cecil

Robert Cecil était un homme politique conservateur qui a été premier ministre à trois reprises pendant plus de treize ans.

Pendant deux de ces séjours à la fin des années 1880, il a été précédé et remplacé par William Gladstone à chaque fois.

Ramsay MacDonald

Le premier Premier ministre travailliste Ramsay MacDonald a servi en 1924 et à nouveau entre 1929 et 1935.

George V lui a demandé de former un gouvernement lorsque la petite majorité conservatrice de Stanley Baldwin s’est avérée ingouvernable.

Entre ces passages au sommet, il a eu une période dans l’opposition.

Dans son deuxième gouvernement minoritaire en 1929, il a créé un précédent en nommant Margaret Bondfield comme première femme ministre.

Harold Wilson

Harold Wilson est arrivé au pouvoir en octobre 1964 avec une faible victoire électorale de 4. Cela a considérablement augmenté après une deuxième élection générale en mars 1966.

Comme Liz Truss, il a dû faire face à une crise de la livre sterling et Wilson a été contraint de dévaluer la livre en novembre 1967.

Il a déclenché des élections générales en juin 1970, croyant à tort que sa popularité avait augmenté, et a subi une défaite face aux conservateurs sous Edward Heath.

Wilson est resté en tant que chef travailliste pendant que le parti était dans l’opposition et est revenu au n ° 10 lorsque les élections de février 1974 ont abouti à un parlement suspendu.