Churchill et Kohinoor Memes deviennent viraux alors que Rishi Sunak devient Premier ministre britannique

Alors que Rishi Sunak est sur le point de prêter serment en tant que Premier ministre du Royaume-Uni, il y a eu des mèmes sur tous les réseaux sociaux. Au fur et à mesure que la nouvelle est sortie, de nombreuses personnes ont commencé à envoyer des tweets de félicitations sur Twitter. Alors que de nombreux Indiens sont ravis de l’histoire créée par Rishi Sunak, il y avait des gens sur les réseaux sociaux qui ont décidé de profiter de l’occasion pour montrer leur créativité. Les mèmes de Rishi Sunak ont ​​commencé à faire le tour de Twitter.

De nombreux mèmes liés à Kohinoor font également le tour d’Internet. Le Kohinoor est un diamant de 105,6 carats chargé d’histoire. Le diamant a été trouvé en Inde au 14ème siècle. Cependant, en 1849, après l’annexion britannique du Pendjab, le diamant fut cédé à la reine Victoria. Il fait partie des joyaux de la couronne britannique depuis lors.

Jetez un œil aux mèmes.

Mon plan infaillible pour récupérer Kohinoor une fois que Rishi Sunak deviendra Premier ministre. – Invitez-le à visiter l’Inde.

– Enlevez-le quand il se rend dans sa belle-famille et s’est retrouvé coincé dans le trafic de Bangalore

– Envoyez Ashish Nehra en tant que Premier ministre britannique.

– Faites passer une facture pour retourner Kohinoor Cela ne nécessite pas de plan B — (@DriverRamudu) 20 octobre 2022

PM Modi et PM #RishiSunak discuter de la manière de ramener Kohinoor en Inde. pic.twitter.com/mXlWR0q2r9 — Vinay (@Being_Humor) 24 octobre 2022

Félicitations à Ashish Nehra pour être devenu le prochain Premier ministre britannique.

Ps : N’oubliez pas le Kohinoor 😉 pic.twitter.com/pHQgBz0aYN —Roshan (@ROFLshan69) 24 octobre 2022

#RishiSunak planifier comment ramener Kohinoor en Inde pic.twitter.com/3L3uSksvR5 – AGOAT KOHLI STAN (@inévitable__31) 24 octobre 2022

#RishiSunak ramener notre kohinoor hira du Royaume-Uni ressemble à : pic.twitter.com/5NsQ9xLfIm – Prathamesh (@Gpay_karde) 24 octobre 2022

En dehors de cela, les mèmes de Winston Churchill sont également visibles sur Internet. Regarde:

M #Churchill J’aimerais tellement que tu sois là. Pas fan de Rishi Saunak, mais phir bhi maza aaya aaj. pic.twitter.com/NqFKRAhRTg — Levina (@LevinaNeythiri) 24 octobre 2022

Sunak a été soutenu par plus de 190 députés alors que son concurrent Penny Mordaunt n’a pas réussi à obtenir le soutien de 100 députés, ce qui est une condition préalable pour entrer dans la course aux PM et s’est retiré de la course, quelques minutes avant que le chef du comité de 1922, Sir Graham Brady, n’annonce les résultats.

Sunak devient le 57e Premier ministre du Royaume-Uni et la première personne de couleur à diriger le pays. Il est également le premier Premier ministre hindou du Royaume-Uni, mais l’ancien chancelier de l’Échiquier a rarement parlé de sa religion bien qu’il soit hindou pratiquant. Sunak a annoncé sa candidature pour devenir Premier ministre quelques jours après que la Première ministre sortante Liz Truss a annoncé sa démission le 20 octobre après que les membres du parti se sont rebellés contre elle, citant que son mini-budget affectait négativement l’économie britannique.

Les dirigeants du Parti conservateur espèrent que Sunak unira le parti et Lord Howell, un chef du Parti conservateur, a déclaré que Sunak devait faire face à ces nouveaux défis et sortir victorieux, tout en s’adressant à Sky News.

