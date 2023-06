Churchill Downs suspendra toutes les opérations de course pour évaluer plus avant les mesures de sécurité face à l’augmentation des décès de chevaux – Boston News, Météo, Sports

(CNN) — Le propriétaire de Churchill Downs, l’hippodrome qui accueille le Kentucky Derby, est sur le point de suspendre temporairement toutes les opérations de course sur sa piste légendaire du même nom pour revoir les protocoles à la suite d’une série de décès de chevaux, la société a annoncé vendredi.

Selon Churchill Downs Incorporated, toutes les opérations de course à l’hippodrome de Louisville seront suspendues du 7 juin jusqu’au reste du Spring Meet, qui devait se dérouler jusqu’au 3 juillet.

La société a déclaré qu’un examen d’experts avait conclu que la surface de l’hippodrome était conforme à celle des années précédentes et qu’il n’y avait pas encore de facteur clair reliant les décès.

« Churchill Downs Racetrack a enregistré un nombre inhabituel de blessures de chevaux au cours du mois précédent, entraînant la mort de 12 chevaux », a déclaré la société dans un communiqué de presse. « A la suite d’un examen interne approfondi et d’enquêtes simultanées menées par la Kentucky Horse Racing Commission (« KHRC ») et la Horseracing Integrity and Safety Authority (« HISA »), aucun facteur n’a été identifié comme une cause potentielle et aucun schéma discernable n’a été détecté. pour relier les décès.

Churchill Downs et la Horseracing Integrity and Safety Authority ont choisi de mener l’examen intensif en collaboration avec des experts nationaux.

« L’équipe de Churchill Downs est très fière de son engagement envers la sécurité et s’efforce d’établir les normes les plus élevées en matière de course, allant constamment au-delà des réglementations et des politiques requises », a déclaré Bill Carstanjen, PDG de Churchill Downs Incorporated, dans le libérer. « Ce qui s’est passé sur notre piste est profondément bouleversant et absolument inacceptable. Malgré tous nos efforts pour identifier la cause des blessures récentes des chevaux, et bien qu’aucun problème n’ait été lié à nos surfaces de course ou à l’environnement à Churchill Downs, nous devons prendre plus de temps pour effectuer un examen de haut en bas de tous les détails et circonstances afin que nous puissions renforcer davantage nos protocoles de surface, de sécurité et d’intégrité.

Le reste du Spring Meet aura lieu à proximité d’Ellis Park à Henderson, Kentucky, à partir du 10 juin, selon le communiqué. Ellis Park est également détenu et exploité par Churchill Downs Incorporated.

« En plus de notre engagement à fournir l’environnement de course le plus sûr pour nos participants, nous avons une immense responsabilité en tant que moteur économique de l’industrie des pur-sang dans le Kentucky, qui fournit des emplois et des revenus à des milliers de familles chaque jour », a poursuivi Carstanjen. «En déplaçant le reste de la compétition à Ellis Park, nous sommes en mesure de maintenir cet écosystème de l’industrie avec seulement des perturbations mineures. Nous sommes reconnaissants aux cavaliers du Kentucky pour leur soutien, leur résilience et leur partenariat continu alors que nous travaillons collectivement pour trouver des réponses pendant cette période.

Jeudi, Churchill Downs a annoncé nouvelles initiatives de sécurité, y compris une augmentation des examens de santé pour les chevaux de course et la limitation des chevaux à quatre départs au cours d’une période continue de huit semaines. L’hippodrome établira également des normes d’inadmissibilité pour les chevaux qui terminent 12 longueurs ou plus dans cinq courses consécutives, a annoncé Churchill Down.

Un total de 12 chevaux de course sont morts à l’hippodrome depuis le 30 mars, beaucoup d’entre eux ont été euthanasiés après avoir subi des blessures en course.

