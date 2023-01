Churchill Brothers enregistre une victoire 1-0 sur Sudeva Delhi

Anil Gaonkar a marqué en solitaire alors que Churchill Brothers battait le Sudeva Delhi FC 1-0 au Tilak Maidan lundi, se hissant à la cinquième place avec 20 points en 14 matches de la saison Hero I-League 2022-23.

Le travail acharné de Gaonkar sur l’aile gauche a porté ses fruits à la 83e minute alors que les Red Machines évitaient à nouveau de perdre des points lors d’un match à domicile.

Churchill a été handicapé par un changement forcé à la 18e minute alors que la nouvelle signature uruguayenne Martin Chaves, jouant derrière le seul buteur Emmanuel Yaghr lors de son premier départ pour le club, s’est blessé et n’a pas pu continuer.

Meilleur buteur des Red Machines cette saison, Abdoulaye Sane est entré en jeu et a réalisé une performance décente. Il a failli marquer un but de classe mondiale à la 43e minute sur un centre de Gaonkar depuis la droite. Avec un défenseur de Sudeva sur le dos ne lui permettant pas de tourner, Sane a piégé le ballon et a tenté une tentative au-dessus de la tête. Il n’a pas raté le coche de beaucoup.

Cependant, Churchill a été lent à démarrer, tandis que Sudeva a présenté un spectacle bien amélioré, menaçant de gagner un point lundi. L’une des principales raisons à cela était leur duo de frappeurs étrangers – Alexis Gomez d’Argentine et la recrue tadjike Shavkati Khotam. Gomez aurait pu donner l’avantage à Sudeva à la 14e minute.

C’était le premier corner du match. Gomez l’a pris du flanc gauche et en entrant, a récupéré le ballon sur le rebond d’une mêlée de goalmouth. Il a déchaîné un superbe pied droit, qu’Albino Gomes a sauvé en plongeant à sa droite.

Douze minutes plus tard, l’Argentin a battu le gardien de Churchill mais n’a pas pu battre la barre transversale. Sa combinaison avec les courses de Khotam et Seilenthang Lotjem en contre-attaque donnera de l’espoir à l’entraîneur Sankarlal Chakraborty pour les matches restants.

Le gardien de but de Sudeva, Priyant Singh, est un autre homme responsable de la tension de Churchill à l’idée d’obtenir tous les points pendant si longtemps. Il n’a commis que deux erreurs dans le match. À la première occasion à la 17e minute, il a raté le vol du centre de Lamgoulen Hangshing depuis la droite, mais Yaghr l’a dirigé loin du but ouvert.

La deuxième erreur était évidemment lorsque Gaonkar a marqué, mais tel était le brio du buteur en évitant le marqueur Sujit Sadhu avec une feinte de corps que Priyant peut difficilement être blâmé. Au contraire, si le match était resté sans but, Priyant aurait pu être considéré comme le héros du match.

La défense de Sudeva Delhi a également joué un bon match. Sinon, la marge aurait pu être plus importante, Kingslee Fernandes et Ponif Vaz étant proches de marquer en seconde période.

