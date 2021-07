Chunky Panday réagit au trollage de sa fille Ananya, déclarant que « les médias sociaux devraient être accompagnés d’un avertissement » | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur vétéran Chunky Panday, qui est satisfait de la croissance de sa fille Ananya Panday, a déclaré qu’il y avait des moments où ils (en tant que famille) se fâchaient après avoir vu leur fille se faire troller sur les réseaux sociaux.

En parlant à ETimes lors d’une interview, Chunky a révélé les conseils qu’il avait donnés à sa fille qui est une sensation sur les réseaux sociaux et qui fait également face à des trolls et en est découragé.

En développant davantage à ce sujet, il a dit, « Vous savez, je me sens vraiment mal pour ces enfants parce que les médias sociaux ont aussi de grandes choses. Comme, je veux dire, aujourd’hui, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous n’avez pas besoin d’un PRO pour le faire, ou vous n’avez pas besoin que la presse vienne prendre une photo. Ce sont donc les bonnes choses, mais bien sûr, l’invasion de la vie privée et bien d’autres choses sont la raison pour laquelle les médias sociaux sont connus. De nos jours, nous n’avons jamais rien eu de tel. Je veux dire, il n’y avait pas de réseaux sociaux. Il n’y avait pas de téléphones portables avec caméras. On pourrait s’en tirer avec un meurtre (rires), pas littéralement, mais aussi bien qu’un meurtre. Mais aujourd’hui, les enfants doivent être très prudents, surtout lorsqu’ils publient des messages. Mais alors je dis toujours, si tu vis par l’épée, tu vas mourir par l’épée ».

Il a également partagé qu’il pensait que les médias sociaux ne sont qu’une plate-forme d’expression et devraient être accompagnés d’une clause de non-responsabilité.

Récemment, Chunky a partagé son enthousiasme à l’idée que sa fille Ananya ait obtenu un rôle dans le réalisateur « Liger » de Puri Jagannadh aux côtés de Vijay Deverakonda. Il a également prédit le film comme « hit hai ».

Pour les non avertis, Liger devrait sortir en cinq langues – hindi, télougou, tamoul, kannada et malayalam. Il devrait sortir le 9 septembre. Vijay jouera le rôle d’un boxeur dans le film réalisé par Puri Jagannadh.

Le film est soutenu par Karan Johar sous sa bannière maison Dharma Productions. Le casting de Liger comprend également les acteurs Ramya Krishnan, Ronit Roy, Vishu Reddy et Makarand Deshpande.