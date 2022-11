Chunky Panday réagit à l’échec au box-office du film Liger de sa fille Ananya Panday, dit “tu te sens dévasté…”

Mettant en vedette Vijay Deverakonda et Ananya Panday dans les rôles principaux, le film d’action sportive Liger a été tourné simultanément en télougou et en hindi et est également sorti dans trois autres langues, à savoir le kannada, le malayalam et le tamoul, le 25 août. bureau car il n’a collecté qu’environ Rs 20 crore, selon Bollywood Hungama.

Maintenant, le père d’Ananya et l’acteur vétéran Chunky Panday, qui a également joué un petit rôle dans le réalisateur Puri Jagannadh, a réagi à l’échec du film au box-office. S’adressant à India Today.in, il a déclaré: “C’est avec n’importe quel film. Un acteur se donne à 100% pour le film, vous en faites la promotion, et les choses tournent mal, vous vous sentez évidemment dévasté. Mais vous devez vivre avec et vous C’est une affaire délicate et je pense qu’Ananya en est consciente. Ce sont des choses qui arrivent.

“Ce que vous attendez à 100% n’est peut-être pas cela et ce que vous pensiez être zéro peut être à 100%, c’est ce qu’est le showbiz. Ne jamais sous-estimer ou surestimer quoi que ce soit. Liger était un film, c’était un multi-langue film, qui a également été très bien promu et qui avait une excellente musique. Le résultat d’un film : il y a près de 400 personnes qui travaillent dessus. En tant qu’acteurs, vous n’en voyez que des parties, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, nous ne sait jamais quel sera le résultat final. Il faut le prendre comme il vient. Il faut passer à autre chose », a-t-il conclu.

Outre les deux protagonistes, Liger marque également les débuts au cinéma indien de l’ancien boxeur professionnel américain Mike Tyson. Ramya Krishnan, Ronit Roy et Makarand Deshpande ont également joué des rôles essentiels dans le film financé par Puri Jagannadh et Charmme Kaur sous leur bannière Puri Connects et Karan Johar sous sa société Dharma Productions.